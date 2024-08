Jugendpolitik: Ausbildung zum youth worker startet

Von: mk

Bozen – Die Landesberufsschule für Sozialberufe “E. Lévinas” in Bozen bietet einen neuen Ausbildungsgang an, der sich an Personen richtet, welche an einer Ausbildung zum “Youth Worker” (Jugendarbeiter) interessiert sind.

Als Youth Worker unterstützt man die persönliche, schulische und soziale Entwicklung junger Menschen im Alter von elf bis 30 Jahren und fördert ihr allgemeines Wohlbefinden. Sie sind in verschiedenen Bereichen tätig, u. a. im Bildungs- und Ausbildungsbereich sowie im sozialen und kulturellen Bereich. Weiters arbeiten die Youth Worker bei Projekten und Diensten wie Bildungseinrichtungen, Jugendzentren, Vereinen oder privaten Sozialräumen mit. Die Landesregierung hat am 24. Oktober 2023 das entsprechende Berufsbild in das Verzeichnis der beruflichen Ausbildung und Qualifikationen des Landes aufgenommen.

Zwei Wege führen zur Berufsqualifikation des zertifizierten Jugendarbeiters beziehungsweise der zertifizierten Jugendarbeiterin: Wer neu in diesen Bereich einsteigen möchte, schreibt sich für den Lehrgang zum zertifizierten “youth worker” ein, der ab Oktober 2024 von der Landesberufsschule für soziale Berufe “Emmanuel Lévinas” mit italienischer Unterrichtssprache in Bozen durchgeführt wird. Wer bereits über Erfahrung in der Arbeit mit jungen Menschen verfügt, erhält nach einem Gespräch und der Erstellung eines Dossiers, das die Erfahrungen dokumentiert, im Juni 2025 Zugang zur Abschlussprüfung für die Zertifizierung der Kompetenzen.

Die Ausbildung zum “Youth Worker” umfasst 300 Stunden. 168 Stunden davon werden in der Berufsschule abgewickelt und 132 Stunden im Rahmen eines Berufspraktikums. Die Ausbildung findet immer freitags und Samstagvormittag statt.

Informationen: fp.sociale@scuola.alto-adige.it; Tel. 0471 440900.