Kein Luna Park in diesem Jahr in Meran

Von: Ivd

Meran – Heuer wird es in Meran keinen Luna Park geben. „Obwohl die Veranstaltung alljährlich traditionell im April stattfindet und trotz des Austauschs mit der Gemeinde ist schlussendlich kein angemessener Standort für den Luna Park zur Verfügung gestellt worden“, so Alessandro Mancuso von der Felsa SGBCISL. Die Berufsgruppe der Karussellbetreiber wird auf nationaler Ebene von der SNISV Felsa Cisl und in Südtirol von der Fachgewerkschaft Felsa SGBCISL vertreten.

„Seit Jahren ist es schwierig, in Meran einen geeigneten Platz für die Karusselle zu finden. Das Areal entlang der 4. November-Straße, wo der Luna Park in den vergangenen Jahren untergebracht war, ist heuer nicht verfügbar. Die Gemeinde hat dafür den Parkplatz neben dem Schießstand in Obermais angeboten, das Gelände ist aber abschüssig und somit für Karusselle nicht geeignet“, erklärt Mancuso. „Es ist bedauerlich, dass sich in Meran kein passender Standort für den Luna Park finden lässt“.

An die Gemeinde wird appelliert, eine geeignete, dauerhafte Lösung für die kommenden Jahre zu suchen, auch im Interesse der Bevölkerung und vor allem der Kinder.

Eine bevorzugte Lösung wäre die Rückkehr zum Prader Platz, wo der Luna Park früher untergebracht war, wobei auch nur eine teilweise Besetzung in Frage kommen würde.