Keine Sommerpause für die Crazy Country Diamonds

Von: mk

Bozen – Während viele Vereine im Sommer eine Pause einlegen, standen für die Crazy Country Diamonds in den vergangenen Monaten intensive Proben auf dem Programm. Der Grund: der große Auftritt bei „Extradanza“, dem Tanzfest im Rahmen von „Tanz Bozen – Bolzano Danza“ auf den Bozner Talferwiesen.

Die Freude war riesig, als die Line-Dance-Gruppe aus Bozen und Brixen die Einladung zu dieser renommierten Veranstaltung erhielt. Tänzerinnen und Tänzer aus aller Welt präsentierten dort die unterschiedlichsten Tanzstile – mittendrin die Crazy Country Diamonds mit ihrer mitreißenden Country-Performance.

Um bestens vorbereitet zu sein, wurden die Proben deutlich intensiviert. Mit jedem Training stiegen Vorfreude und Spannung. Der Einsatz zahlte sich aus: Beim Auftritt im Petrarca-Park begeisterten die CCD das Publikum mit schwungvollen Choreografien zu bekannter Country-Musik. Die Zuschauer klatschten, stampften und tanzten begeistert mit – für einen Moment verwandelte sich der Park in eine lebendige Westernkulisse.

Ein weiterer Höhepunkt erwartet die Crazy Country Diamonds bereits im Monat August. Beim Brixner Altstadtfest, welches vom 21. bis 23. August 2026 stattfindet, haben alle Fans und Freunde der Country-Musik die Gelegenheit, die Tanzgruppe wieder live zu erleben. Die Crazy Country Diamonds freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Line Dance zählt zu den ursprünglichsten Formen des nordamerikanischen Volkstanzes. Getanzt wird in der Gruppe – ganz ohne Tanzpartner – nach festgelegten Choreografien zu mitreißender Country-Musik. Der rhythmische Mix aus Schritten, Drehungen und Klatschen macht nicht nur Spaß, sondern fördert auch Koordination, Ausdauer und Fitness.

Wer diese besondere Tanzform selbst kennenlernen möchte, hat schon bald die Gelegenheit dazu: Unter der bewährten Leitung von Tanzlehrerin Helga Runggaldier beginnt im Gemeinschaftszentrum Maria Heim ein Anfängerkurs. Kursbeginn ist Donnerstag, der 27. August. Interessierte sind herzlich zu einer unverbindlichen Schnupperstunde eingeladen. Ein Tanzpartner ist nicht erforderlich. Informationen und Anmeldung: Tel. 347 751 1592.