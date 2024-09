Kinderfestival Bozen: Ein Fest für die ganze Familie

Von: mk

Bozen – Vom 12. bis 15. September 2024 öffnet das beliebte Kinderfestival in Bozen zum 19. Mal seine Tore. Im Garten der Stiftung Südtiroler Sparkasse und entlang der Talferpromenade erwartet die Besucher ein buntes Programm voller Werkstätten, Artisten und Musikern unter dem Motto „Lass dich verzaubern“.

Der Verein Tiatro hat auch in diesem Jahr die Festivalthemen koordiniert und das Teatro Cristallo bringt mit dem Circo Madera im Zirkuszelt auf dem Festplatz neue Produktionen wie “Canto ergo sum”, “About” und “Hesperus jenseits der Sprachen” zur Aufführung.

Weiters mit dabei sind Galliró, als jonglierende One-Man-Band, das Duo NIU aus Portugal mit akrobatischer Zauberei, das österreichische Clownerie Trio IRRWISCHE, Eitis Magia aus Argentinien kombiniert Zauberei mit Balancekunst, die Clowns Poncho und Olivia mit dem Stück “MioMio”, Mago Peter Orlando und Stefano Paiusco verbinden in “Momente eines Hotels” Poesie mit Magie.

Täglich gibt es Aufführungen des Alpenkasperls, Bobby der kleine Zirkusaffe, hat einen Auftritt und am Wochenende ist die Band Frixie Dixie zu hören.

Es gibt Musik- und Tanzworkshops und verschiedene Vereine bereichern das Festival: Fotoforum mit Cyanotypie, UPAD verwandelt Gemaltes in Musik und VKE bringt das beliebte Murmelspiel zurück. Alpha Beta Piccadilly bietet Basteln und Tanzen in verschiedenen Sprachen an. Museion, Kids Culture Club, Montessori, Casa Bimbo, Tagesmütter und der KFS laden zum kreativen Basteln ein. Die „Südtiroler Bäuerinnen“ filzen lustige Tiere und die Stadtbibliothek bietet ein Suchspiel in den Büchern an.

Erstmals stellen Südtiroler Autorinnen des Effect Verlages ihre Bücher vor und lesen für das junge Publikum. Am Stand der Euregio gibt es Informationen zum Familienpass und in der Holzwerkstatt können fantasievolle Figuren gebastelt werden. Escape Val Gardena bietet ein spannendes Suchspiel an, das online gebucht werden kann.

Auf dem Festplatz laden Facchini Verdi zum „Wohnungsumzug“ ein, und Ponyreiten sowie Jumping und Geocaching mit Lucy von ALPERIA runden das Programm ab.

Im Kindergasthaus und entlang der Promenade gibt es kulinarische Leckerbissen von salzig bis süß.

In der Lotterie winken zwei Hauptpreise: ein Wochenende in einem der Familienhotels Südtirol und ein Gutschein für einen Aufenthalt in einem Bauernhof der Marke Roter Hahn.

Das Kinderfestival steht unter der Schirmherrschaft der Stadt Bozen und der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino und ist Partner des Teatro Cristallo

Das Programm im Überblick gibt es auf der Webseite: www.kinderfestival.it