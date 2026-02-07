Kirchenmusik vereint Menschen

Von: luk

Brixen – Vertreter der Kirchenchöre, Organisten und Kantoren aus ganz Südtirol kamen am Samstag, 07. Februar zur Mitgliederversammlung des Verbandes der Kirchenmusik Südtirol in Brixen zusammen. Im Mittelpunkt standen der Rückblick auf das vergangene Jahr, Auszeichnungen für langjähriges Engagement und Impulse für die zukünftige Arbeit.

Eröffnet wurde die Versammlung mit einem feierlichen Gottesdienst im Brixner Dom. Festliche Klänge erfüllten den Dom, gestaltet vom Stiftschor Neustift unter der Leitung von Simon Golser, begleitet von Andreas Gasteiger an der Orgel. Dem Gottesdienst standen Bischof Ivo Muser und Domdekan Ulrich Fistill vor.

Im Anschluss begann die offizielle Versammlung in der Cusanus-Akademie mit der Begrüßung durch den Verbandsvorsitzenden Heinrich Walder. In seiner Ansprache würdigte er die Bedeutung der Kirchenchöre für Kirche und Gesellschaft: „Kirchenchöre vereinen unterschiedliche Stimmen und Menschen zu einem Ganzen und geben ein Gefühl der Geborgenheit, der Gleichgesinnung und der Akzeptanz“, so Walder. Darüber hinaus sind die Kirchenchöre ein Pfeiler des Glaubenslebens und ein unverzichtbarer Bestandteil der kulturellen Identität des Landes.

Geschäftsführer Michael Erschbamer blickte anschließend auf das vergangene Tätigkeitsjahr des Verbandes zurück. Kirchenmusikreferent Dominik Bernhard ermutigte die Mitglieder, Kirchenchöre, Organisten und Kantoren, die vielfältigen Weiterbildungsangebote des Verbandes zu nutzen und sich musikalisch wie persönlich weiterzuentwickeln.

Ein besonderer Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung langjährig engagierter Kirchenmusiker. Für ihre über 65-jährige Tätigkeit als Organisten und Chorleiter wurden Iarone Chizzali (St. Martin in Thurn), Franz Seeber (Ratschings) und Ägidius Überbacher (Raas) von Bischof Ivo Muser mit der Diözesanmedaille ausgezeichnet. Die Ehrung, die im Zweijahresrhythmus von der Diözesankommission für Kirchenmusik verliehen wird, wurde von großem Applaus begleitet.

Der Verband der Kirchenmusik Südtirol setzt auch künftig auf eine Kombination aus bewährten Angeboten und neuen Impulsen. Als Zusammenschluss von derzeit 285 Kirchenchören sowie Organisten und Kantoren in 281 Pfarreien der Diözese Bozen-Brixen engagiert sich der Verband für die Pflege, Förderung und Unterstützung der Kirchenmusik. Durch die Mitgliedschaft in der Österreichischen Kirchenmusikkommission und im Allgemeinen Deutschen Cäcilienverband ist der Verband zudem international vernetzt.