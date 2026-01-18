Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Kiwanis Südtirol mit klaren Ambitionen für die Zukunft
Nach UNICEF die zweitgrößte Organisation weltweit, die sich um das Kinderwohl kümmert

Kiwanis Südtirol mit klaren Ambitionen für die Zukunft

Sonntag, 18. Januar 2026 | 22:53 Uhr
IMG_20260117_084238_569 (2)
DZE Südtirol/Sarah Kopfsguter, Sonya Gschliesser und Florian Zerzer vom Kiwanis Club Brixen Petra Seppi, Mirko Eller und Christian Peintner vom Kiwanis Club Bozen Petra Tschenett und Robert Staffler vom Kiwanis Club Sterzing Christian Walz und Martin Überbacher vom Kiwanis Club Vinschgau Philipp Egger, Andreas Niederkofler und Georg Oberhollenzer vom Kiwanis Club Bruneck Bruno Benetti und Philipp Kuenz vom Kiwanis Club Meran Dazu DZE-Direktor Ulrich Seitz und Steuerexperte des DZE, Thomas Girotto.
Schriftgröße

Von: ka

Vahrn – Kiwanis ist nach UNICEF die zweitgrößte Organisation weltweit, die sich um das Wohl von Kindern kümmert. Auch in Südtirol gibt es eine Reihe von Kiwanis-Clubs, die sich für das Wohl von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Sie führen lokale Projekte und Spendenaktionen durch, um Gemeinden zu stärken und jungen Menschen zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Der Fokus liegt dabei auf Dienstleistungen, Freundschaft und dem Streben nach höheren Standards in sozialen und geschäftlichen Beziehungen.

Vor Kurzem hat nun ein wichtiger Austausch der verschiedenen Südtiroler Clubs mit den Experten des Dienstleistungszentrums für das Ehrenamt Südtirol, kurz DZE in Vahrn stattgefunden. Im Mittelpunkt standen dabei die steuerlichen Änderungen, die seit dem Jahre 2026 für die so genannten Onlus-Vereine gelten. Der Steuerexperte des DZE Thomas Girotto erinnerte an die kürzlich genehmigte Verlängerung der Mehrwertsteuerbefreiung für institutionelle Tätigkeiten, die von Vereinen durchgeführt werden, bis zum 31. Dezember 2035. Es handelt sich hier, so Girotto um einen Eingriff von großer praktischer Bedeutung, der es den Einrichtungen ermöglicht, für weitere zehn Jahre die Regelung des Ausschlusses der Mehrwertsteuer für Dienstleistungen anzuwenden, die im Rahmen institutioneller Zwecke an ihre Mitglieder, Gesellschafter und Teilnehmer gegen eine besondere Gegenleistung oder andere als die üblichen Vereinsbeiträge erbracht werden.

DZE Südtirol/Im Bild: Sarah Kopfsguter, Sonya Gschliesser und Florian Zerzer vom Kiwanis Club Brixen
Petra Seppi, Mirko Eller und Christian Peintner vom Kiwanis Club Bozen
Petra Tschenett und Robert Staffler vom Kiwanis Club Sterzing
Christian Walz und Martin Überbacher vom Kiwanis Club Vinschgau
Philipp Egger, Andreas Niederkofler und Georg Oberhollenzer vom Kiwanis Club Bruneck
Bruno Benetti und Philipp Kuenz vom Kiwanis Club Meran
Dazu DZE-Direktor Ulrich Seitz und Steuerexperte des DZE, Thomas Girotto.

Der 31. März 2026 ist ein entscheidender Stichtag für gemeinnützige Organisationen des Typs Onlus, die bis dahin keine Anpassung ihres Statuts vorgenommen haben, und ihre Tätigkeit als Einrichtungen des Dritten Sektors fortsetzen möchten. Bis zu diesem Datum muss nämlich der Antrag auf Eintragung in das Staatliche Einheitsregister RUNTS nach geregelten Verfahren gestellt werden. Das war die zentrale Aussage und Diskussionspunkt im Rahmen des Arbeitstreffens mit Vertretungen aller 7 Kiwanis-Clubs Südtirols. DZE-Direktor Ulrich Seitz betont, dass das endgültige Auslaufen der ONLUS-Regelung die betroffenen Einrichtungen daher zu einer zeitnahen und bewussten Bewertung der zu treffenden Entscheidungen, zwingt.  Der Stichtag 31. März 2026 ist nicht nur eine Verfahrensfrist, sondern markiert auch die Grenze zwischen der Fortführung der Tätigkeit im Rahmen des Dritten Sektors mit den entsprechenden Steuererleichterungen und der Aktivierung potenziell erheblicher Vermögensverpflichtungen. Der Tenor des Abends war demnach eindeutig. In diesem Zusammenhang erscheint eine sorgfältige satzungsmäßige, organisatorische und steuerliche Planung unerlässlich, um die Übergangsphase korrekt zu steuern und schwer rückgängig zu machende nachteilige Auswirkungen zu vermeiden.

Sonya Gschliesser, die Sekretärin des Kiwanis-Clubs Brixen nutzte nochmals klar auf die Hauptanliegen der Organisation einzugehen. Sie soll demnach weiterhin die Menschen zusammenbringen, um durch praktische Hilfe und gemeinsames Engagement einen positiven Unterschied im Leben von Kindern und in ihren lokalen Gemeinschaften zu bewirken. Und da gibt es ach einiges in Südtirol zu tun, wie die immer wieder neuen Unterstützungsprojekte landesweit zeigen. Bei dieser Gelegenheit unterstreicht Gschliesser, dass das Beeindruckendste in ihrem Beitrag als aktive Kiwanerin die privaten Gespräche mit all den Familien, denen Kiwanis bisher helfen konnte, war und ist.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

