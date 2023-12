Kiwanisclub Bruneck setzt Tradition der Neujahrsentschuldigungskarten fort

Bruneck – Der Kiwanis Club Bruneck legt bereits die vierte Neujahrsentschuldigungskarte auf, deren Verkaufserlös einem karitativen Zweck zugeführt wird. Zu Beginn dieser Aktion wurde die Karte Nr. 2 an den Brunecker Bürgermeister Roland Griessmair vom Past-Präsidenten des KC Bruneck Carlo Sacchi mit dem Künstler Carlo Speranza übergeben.

Der Kiwanisclub Bruneck hat heuer die Tradition der Neujahrsentschuldigungskarten wiederaufleben lassen. Diese Neujahrsgeschenke dienten als „Entschuldigung“ wenn ein persönlicher Besuch bei Verwandten und Freunden nicht möglich war. Diese Karten wurden in Bruneck seit 1821 gedruckt und der Verkaufserlös dieser Aktion für soziale und karitative Zwecke verwendet. Diese Karte kann, genauso wie ihre Vorgänger, als Entschuldigung für nicht persönlich überbrachte Neujahrsglückwünsche dienen. Das Motiv der Karten waren meist Heiligendarstellungen, markante Gebäude, die kürzlich gebaut wurden oder aktuelle Ereignisse.

Der Brunecker Künstler Carlo Speranza hat für das Jahr 2023 ein sehr aufsehenerregendes Thema aufgegriffen, die Versetzung eines Turmes. In karikativer Art und Weise ist es ihm gelungen, dieses aufwändige Projekt der Raiffeisenkasse Bruneck nachzuzeichnen. Das Vorhaben war abenteuerlich, doch hat die Bank keine Kosten und Mühen gescheut, um bei der Umgestaltung ihres Platzes möglichst viel von der historischen Bausubstanz des Gebäudes zu erhalten. Der rätselhafte Turm, dessen ursprüngliches Aussehen, Baujahr und Nutzung bis heute nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, hat nun seine Bestimmung, als neues Wahrzeichen dieses Stadtteiles im Zentrum von Bruneck, gefunden.

Carlo Speranza wurde 1978 geboren, arbeitet in Bruneck und hat Werke in privaten Sammlungen im In- und Ausland positioniert. In verschiedenen Öffentlichen und privaten Ausstellungen präsentiert er seine Kunst zwischen Südtirol, Köln, Wien, New York, Los Angeles usw. Die Karte Nr. 2 wurde an den Bürgermeister von Bruneck Roland Griessmair vom Past-Präsidenten des KC Brunecks Carlo Sacchi und dem Künstler Carlo Speranza übergeben.

Die ca. A4 große Karte wurde in einer limitierten Auflage von 150 Stück gedruckt. Jedes Bild wird vom Künstler nummeriert und handsigniert und ist zum Preis von 60 Euro über die Apotheke von Zieglauer in der Brunecker Stadtgasse erhältlich. Wie schon vor einem Jahr fließt der Erlös dieser Aktion einem karitativen, sozialen Zweck zu, ganz nach unserem Leitspruch: wir helfen den Kindern dieser Welt.