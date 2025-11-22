“Klangvolle Vorweihnachtsfreude”

Von: ka

Bozen – Der Kleine Chor Bozen ist einer der ältesten Chöre von Südtirol (die Gründung geht auf das ferne Jahr 1906). Hervorgegangen ist er aus einer der vielen Turnerriegen, die damals, Ende des 19. Jahrhunderts, in allen österreichischen Städten aktiv waren. Ziel war und ist, weltliche wie auch kirchliche Events gesanglich zu begleiten, Lieder im „Hier und Jetzt“, also in das Herz der Menschen von heute und in einen diesen ansprechenden Kontext zu bringen.

Seit einigen Jahren ist der Kleine Chor Bozen, bestehend aus 12 Männern und 1 Frau unter der Leitung von Sebald Goller, bemüht bei seinen Konzerten, andere Gastchöre bzw. Gruppen einzuladen, um gemeinsam die Veranstaltung zu gestalten und so das präsentierte Programm interessant und abwechslungsreich darbieten zu können.

Das diesjährige Adventskonzert hat der Kleine Chor Bozen gemeinsam mit dem Ensembles Veneris aus Eppan unter der Leitung von Petra Sölva organsiert, um wieder ein anspruchsvolles Programm bieten zu können. Dieses ist geprägt von der Adventszeit, mit spirituell tiefsinnigen und sakralen Nuancen. Werke unter anderem von Christian Dreo, Hans Leo Hassler, Alwin M. Schronen, Uwe Henkhaus und Thomas Tallis, sowie alpenländlische Adventslieder werden aufgeführt. Instrumentale Einlagen umrahmen die Aufführung. Die Gesamtleitung obliegt dem Chorleiter Sebald Goller.

Die Konzerte finden am Freitag, 5.Dezember 2025 um 20.00 Uhr in der Franziskanerkirche in Bozen und am 7. Dezember 2025 um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche von Gargazon statt. Der Eintritt ist frei.