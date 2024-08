Klassik auf dem Thermenplatz

Von: mk

Meran – Cineastische Appetizer als Festivalauftakt: Drei Musikfilme auf dem Thermenplatz bilden die Ouvertüre des südtirol festival meran 2024. Von den aztekischen Pyramiden in Teotihuacán bis nach Acapulco: Am 16. August reist der Tenor Rolando Villazón im Filmportrait „¡Viva México!“ durch sein Heimatland. Am 17. August verkörpert Tobias Moretti in dem Historienfilm „Louis van Beethoven“ den Komponisten der berühmtesten neunten Sinfonie der Musikgeschichte und am 19. August spielen der Pianist Rudolf Buchbinder und die Wiener Philharmoniker in einem Konzertfilm Beethovens drittes und fünftes Klavierkonzert. Die drei Filme dieses „pre.festivals“ beginnen auf dem Thermenplatz um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Stars auf der Leinwand kann man in Meran auch live erleben. Am 22. August gestalten Rolando Villazón und das Barockorchester lautten compagney BERLIN das Eröffnungskonzert der Festival-Saison 2024 im Kursaal.

Am 16. September verknüpfen Tobias Moretti und das Ensemble Armonico Tributo in einer Performance in Wort und Ton auf Schloss Tirol „himmlische“ Glaubenswelten“ mit Musik aus dem osmanischen Reich, sephardischen Liedern und der westeuropäischen Polyphonie von Rameau, Couperin, Bach und Telemann.

Am 12. September tritt Rudolf Buchbinder, der als Beethoven-Interpret Kultstatus genießt, mit der weltweit gefeierten Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Daniele Gatti – dem neuen Chefdirigenten dieses Klangkörpers – in Meran auf.