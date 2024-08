Klassik aus Amerika

Von: mk

Meran – Das südtirol festival meran ist auch in diesem Jahr eine Bühne für Starensembles aus der ganzen Welt. Ein Höhepunkt im Festival-Programm ist am 29. August das einzige italienische Gastspiel des Pittsburgh Symphony Orchestra. Die Europatournee des US-amerikanischen Klangkörpers unter der Leitung seines Musikdirektors Manfred Honeck und mit dem Pianisten Yefim Bronfman begann am 22. August im Großen Festspielhaus in Salzburg und wird in bedeutenden europäischen Musikzentren fortgesetzt, wie in der Elbphilharmonie in Hamburg, im Wiener Konzerthaus oder im Kursaal in Meran. Das Konzert – mit Sergej Rachmaninows berühmten 3. Klavierkonzert und Gustav Mahlers 1. Sinfonie – beginnt dort um 20.30 Uhr.

Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania an der Ostküste der USA hat in den vergangenen Jahrzehnten – als ehemalige „Steel City“ – einen grundlegenden Wandel vollzogen und ist heute auch ein kultureller Hotspot, mit dem pulsierenden Kulturzentrum um das Andy Warhol Museum, dem Carnegie Museum of Art und dem Pittsburgh Symphony Orchestra. Den einzigartigen Pittsburgh-Klang hat sich das Orchester durch die Zusammenarbeit mit Dirigenten wie Otto Klemperer, André Previn, Lorin Maazel oder Mariss Jansons erarbeitet. Die jüngste CD des Pittsburgh Symphony Orchestra mit Manfred Honeck – Tschaikowskys fünfte Sinfonie und Schulhoffs „Five Pieces“ – bewerteten die „New York Times”, der „New Yorker“ und die Zeitschrift „Gramophone“ als eine der besten Aufnahmen des Jahres 2023.

In Österreich geboren, absolvierte Manfred Honeck seine musikalische Ausbildung an der Hochschule für Musik in Wien. Seine langjährige Erfahrung als Mitglied der Wiener Philharmoniker und des Wiener Staatsopernorchesters war prägend für seine Arbeit als Dirigent. Seine Laufbahn begann er als Assistent von Claudio Abbado in Wien sowie als Leiter des Jeunesse Orchesters Wien. Anschließend wurde er als Erster Kapellmeister an das Opernhaus Zürich verpflichtet, wo er 1993 den Europäischen Dirigentenpreis erhielt. Er wirkte seither als einer der drei Hauptdirigenten des MDR Sinfonieorchesters Leipzig, als Musikalischer Leiter der Norwegischen Nationaloper, als Erster Gastdirigent des Oslo Philharmonic Orchestra und der Tschechischen Philharmonie sowie als Chefdirigent des Swedish Radio Symphony Orchestra in Stockholm. 2023 ernannten ihn die Bamberger Symphoniker, mit denen ihn eine lange Zusammenarbeit verbindet, zu ihrem Ehrendirigenten.

Yefim Bronfman ist einer der international anerkanntesten Pianisten der Gegenwart. Der für seine Solo-, Kammermusik- und Orchestereinspielungen weltweit gepriesene Pianist wurde für sechs Grammy-Awards nominiert und gewann diesen Preis 1997 mit Esa-Pekka Salonen und dem Los Angeles Philharmonic für die Einspielung der drei Klavierkonzerte von Bartók. Yefim Bronfman wurde in Taschkent geboren und wanderte 1973 mit seiner Familie nach Israel aus, wo er bei dem Pianisten und Leiter der Rubin Academy of Music an der Universität Tel Aviv Arie Vardi, studierte. In den USA setzte er seine Ausbildung an der Juilliard School, an der Marlboro School of Music und am Curtis Institute of Music fort. Er erhielt den Avery-Fisher-Preis, eine der höchsten Auszeichnungen für US-amerikanische Musikerinnen und Musiker, und wurde 2010 mit dem Jean-Gimbel-Lane-Preis der Northwestern University sowie 2015 mit der Ehrendoktorwürde der Manhattan School of Music geehrt.

Am 29.08.24 um 20.30 Uhr im Meraner Kursaal

SERGEJ RACHMANINOFF

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 in d-Moll op. 30

GUSTAV MAHLER

Symphonie Nr. 1 in D-Dur