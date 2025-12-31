Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Königlicher Besuch aus Auer in der Wiener Hofburg
Sternsinger treffen Bundespräsidenten Van der Bellen

Königlicher Besuch aus Auer in der Wiener Hofburg

Mittwoch, 31. Dezember 2025 | 09:31 Uhr
Sternsinger aus ganz Österreich und aus Südtirol hatten die besondere Ehre, gestern den Österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zu treffen
Ludwig Schedl
Von: Ivd

Auer – Sternsinger aus ganz Österreich und aus Südtirol hatten die besondere Ehre, gestern den Österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zu treffen. Gemeinsam brachten sie die Friedensbotschaft und die Segenswünsche für das neue Jahr in die Hofburg nach Wien. Mit dabei war auch die Südtiroler Sternsingengruppe aus Auer.

Die Aurer Sternsingerinnen Doris, Leana, Martina und Magdalena überbrachten beim königlichen Treffen gemeinsam mit ihren österreichischen Kollegen die Segenswünsche. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer empfingen die jungen königlichen Gäste mit herzlichen Worten und lobten ihr Engagement beim Sternsingen. Das Staatsoberhaupt nannte das Sternsingen eine “großartige Sache”, weil damit viel Gutes bewirkt werde.

Besonderes Abenteuer für die Sternsingengruppe Auer

Die Einladung nach Wien erfolgte aufgrund der engen Zusammenarbeit der Katholischen Jungschar Österreichs und Südtirols. Bei einer Verlosung der Katholischen Jungschar Südtirols hatte die Gruppe aus Auer die Reise gewonnen. „Für uns alle war die Reise nach Wien ein ganz besonderes Abenteuer. Es war beeindruckend, die Hofburg zu sehen, andere Sternsinger zu treffen und dem Bundespräsidenten persönlich unsere Segenswünsche zu überbringen. Er und seine Frau empfingen uns sehr herzlich. Ein besonderes Highlight war, dass unsere Gruppe die Tür beschriften und das Rauchfass anzünden durfte. Darüber hinaus erkundeten wir die Stadt Wien und verbrachten gemeinsam eine sehr schöne Zeit“, erzählt Kathrin Kaufmann, die gemeinsam mit Sybille Bertoluzza die Sternsingerinnen nach Wien begleitete.

Hilfe unter einem guten Stern

Die Aktion Sternsingen ist eine Spendenaktion der Katholischen Jungschar Südtirols in Zusammenarbeit mit dem Missionsamt der Diözese Bozen-Brixen. Jedes Jahr sind von Ende Dezember bis Anfang Januar über 5.000 Sternsinger in ganz Südtirol unterwegs. Als Heilige Drei Könige bringen sie den Segen für das neue Jahr und sammeln Spenden für Menschen in Not. Mit den gesammelten Spenden können weltweit über 100 Projekte unterstützt werden, etwa Krankenhäuser, Schulen und soziale Einrichtungen.

Bezirk: Überetsch/Unterland

