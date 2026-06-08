Konzert der Zupforchester aus Bozen und Erlangen wird zum Publikumserfolg

Von: mk

Bozen – Ein Abend im Zeichen der Musik, der Freundschaft und des europäischen Geistes belebte am vergangenen Samstag das Merkantilgebäde in Bozen, wo das Mandolinenorchester Euterpe und das Zupforchester Tennenlohe aus Erlangen ein Konzert im Auktionssaal aufführten, das großen Publikumserfolg und begeisterten Beifall erntete.

Die Veranstaltung, die im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Bozen und Erlangen stattfand, war weit mehr als nur ein musikalisches Ereignis: Es war eine echte Begegnung zwischen Kulturen, Traditionen und Menschen, die durch die gemeinsame Leidenschaft für die Zupfmusik verbunden sind. Eine ideale Brücke zwischen Italien und Deutschland, die in der Musik eine universelle Sprache gefunden hat, die alle Grenzen überwinden kann.

Der vollbesetzte Saal und die aufmerksame und begeisterte Beteiligung des Publikums zeugten vom Interesse und der Wertschätzung für ein künstlerisches Angebot auf hohem Niveau. Unter der Leitung der Dirigenten Ugo Orrigo und Winfried Hübner präsentierten die beiden Orchester ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm, das von klassischen bis zu zeitgenössischen Komponisten reichte und die Besonderheiten sowie die interpretatorische Sensibilität der beiden Ensembles zur Geltung brachte, die sich am Ende zu einer gemeinsamen Aufführung von vier Stücken vereinigten. Zum Abschluss gratulierte der Referent für die Städtepartnerschaft der Stadt Bozen, der stellvertretende Vorsitzende des Gemeinderats Christoph Buratti, den Dirigenten und den Verantwortlichen der beiden Orchester.

Besonders bedeutsam war die Atmosphäre der Freundschaft und Zusammenarbeit, die die gesamte Veranstaltung prägte. Die Musiker der beiden Orchester teilten nicht nur die Bühne, sondern auch Momente des menschlichen und kulturellen Austauschs und bestätigten damit, dass die durch die Städtepartnerschaft zwischen Bozen und Erlangen geknüpften Beziehungen heute lebendiger sind denn je. Die lange Tradition des 1981 gegründeten Zupforchesters Tennenlohe und die bedeutende Geschichte des 1947 gegründeten Mandolinenorchesters Euterpe, dem einzigen Zupforchester der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino, fanden bei dieser Gelegenheit eine natürliche Harmonie.

Das Konzert gewann somit eine starke symbolische Bedeutung und wurde zum konkreten Ausdruck jenes Europas der Gemeinschaften und Bürger, das durch kulturellen Austausch, Dialog und gegenseitiges Kennenlernen wächst. In einer Zeit, in der die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Völkern immer mehr an Bedeutung gewinnt, zeigen Initiativen wie diese, dass Kultur ein außergewöhnliches Instrument der Begegnung und Freundschaft sein kann.

Am Ende des Abends besiegelten der lange Applaus und die Begeisterung des Publikums den Erfolg der Initiative und hinterließen bei den Anwesenden die Erinnerung an ein intensives und mitreißendes Musikerlebnis. Ein Erfolg, der den Wert der Zusammenarbeit zwischen den beiden Orchestern bestätigt und die freundschaftlichen Verbindungen zwischen Bozen und Erlangen im Zeichen der Musik und einer gemeinsamen europäischen Vision weiter stärkt.