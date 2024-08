Konzert unter den Sternen im „Semirurali Social Park“

Von: mk

Bozen – Am Samstag, den 10. August werden in der magischsten Nacht des Sommers zahlreiche junge Kunst-, Musik- und Theaterbegeisterte im Semirurali-Park in Bozen auftreten. Der Termin ist um 20.30 Uhr und der Abend umfasst musikalische und theatralische Darbietungen, bei denen die Zuschauer an einem partizipativen Kunstprojekt teilnehmen können, das in der Schaffung eines kollektiven Werkes gipfelt.

Zu den jungen Talenten, die auftreten werden, gehören Francesca Bruni, Ella Schondorf, Daniele Aldi, Lucia Bianchi, Mahmuda Tabassum, Alex Pes, Albert Zykaj, Max Cirillo und Laura Vecchiato. Viele dieser jungen Frauen und Männer entdeckten ihre Leidenschaft dank ihrer Erfahrungen in den Bozner Jugendzentren wie COOLtour des Vereins “La Strada-Der Weg”, Cristallo Young und BluSpace der Schule fer lebenslanges Lernen Musica Blu. Im Gegensatz zur letztjährigen Ausgabe, bei der nur junge Profikünstler im Parco Europa auftraten, ist der erste Teil des Abends dieses Jahr denjenigen gewidmet, die ihre ersten Schritte in der Welt der Kunst machen.

Einige dieser jungen Talente haben im Laufe des Jahres am Studentenfestival oder an zahlreichen anderen Initiativen teilgenommen, die aus der Zusammenarbeit zwischen den Netzwerken in den Stadtvierteln Don Bosco und Europa-Neustift entstanden sind. Der Abend wird dann mit dem Auftritt einer Gruppe junger Berufsmusiker fortgesetzt: dem Velon Quartett”. Dieses Streichquartett spannt einen Bogen von der klassischen Musik Schuberts über den zeitgenössischen Pop von Bruno Mars bis hin zu den Filmmusiken von Ennio Morricone. Die Gruppe besteht aus Giulia Dainese (Violine), Maddalena Bortot (Violine), Bruno Maria Stieler (Viola) und Alina Lukachovych (Cello).

Diese Veranstaltung ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen den Jugendzentren “COOLtour” des Vereins “La Strada-Der Weg”, “Bluspace” und “Cristallo Young” sowie den Projekten “Semirurali Social Park” und “On Lovera”. Unterstützt wird es vom Amt für Jugendarbeit der Abteilung Italienische Kultur der Autonomen Provinz Bozen und dem Amt für Familie, Frau, Jugend und Soziales der Gemeinde Bozen.