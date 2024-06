Kostenloser Schulausflug ins Museum

Museen sind Lern- und Erlebnisorte, ist Landesrat Philipp Achammer überzeugt. Um Museen den Kindern und Jugendlichen der Kindergärten und Schulen zugänglicher zu machen, ist bei Schulausflügen ab dem nächsten Schuljahr der Eintritt in die Südtiroler Landesmuseen kostenlos. (Foto: LPA/Ingrid Silginer)

Von: luk

Bozen – Kinder und Jugendliche, die den Kindergarten oder eine Schule besuchen, erhalten ab dem nächsten Schuljahr 2024/25 samt Begleitperson kostenlosen Eintritt in Südtirols Landesmuseen.

Südtirols Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler freuen sich auf die beginnenden Sommerferien. In der Deutschen Bildungsdirektion arbeitet man jedoch schon an den Vorbereitungen für das nächste Bildungsjahr 2024/25. Dieses wartet mit einer Neuerung auf, die Kinder und Jugendliche, ebenso wie deren Eltern freuen dürfte: Im kommenden Schuljahr bezahlen Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler bei einem Schulausflug in Südtirols Landesmuseen keinen Eintritt. Dies gilt auch für die Begleitpersonen. Miteingeschlossen sind auch die Nutzung der didaktischen Angebote der Museen.

“Diese Initiative zielt darauf ab, den Zugang zu den kulturellen und historischen Schätzen unseres Landes für Kinder und Jugendliche zu erleichtern und zu fördern”, erklärt Landesrat Philipp Achammer. Achammer hatte die Initiative anlässlich der Ausstellungseröffnung “Countdown to mass extinction?” im Museum Ladin in St. Martin in Thurn bekanntgegeben.

Alle zehn Landesmuseen mit ihren 18 Standorten beteiligen sich an der Aktion, welche die Zusammenarbeit zwischen Südtiroler Kindergärten und Schulen mit den Museen stärken soll. “Damit wird eine umfassende Bildung unterstützt, die über das Klassenzimmer hinausgeht”, ist Landesrat Achammer überzeugt. Auch die Direktorin des Betriebes Landesmuseen, Angelika Fleckinger, trägt die Initiative mit Begeisterung mit: “Der kostenlose Zugang zu den Angeboten der Südtiroler Landesmuseen ist ein wertvoller Beitrag zur Vermittlung unserer Kultur und Geschichte und ermöglicht es Kindern und Jugendlichen sich an einem dritten Ort auf spannende Art und Weise damit auseinanderzusetzen.”