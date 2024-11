Krimiserie „Von Fock“ feiert Premiere und wird weltweit vermarktet

Von: luk

Bozen – Die Filmserie rund um den Detektiv „Von Fock“ wurde im Juli dieses Jahres unter anderem in Südtirol gedreht. Nun feierte das historische Krimidrama in Tallinn (Estland) Premiere. Besonders erfreulich für den Südtiroler Co-Produktionspartner Markus Frings: Er hat zusammen mit seinen Produktionspartnern einen Vertrag für den weltweiten Vertrieb der Serie unterzeichnet.

Über den schwarzen Teppich schritt die Filmcrew, einschließlich der Schauspielerinnen und Schauspieler, bei der großen Filmpremiere im Rahmen des Black Nights Film Festivals (PÖFF28) in Tallinn. Mit dabei waren nicht nur die estnischen Produzenten von Zolba Production, sondern auch die Südtiroler Co-Produktionspartner von „movie.mento“ und Albolina Film, die doppelten Grund zur Freude hatten.

Internationale Vertriebsrechte für ZDF Studios

Bereits während der Dreharbeiten in Südtirol stand fest, dass die Serie im estnischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Doch ob weitere TV-Sender Interesse zeigen würden, war zu diesem Zeitpunkt unklar. Nach erfolgreichen Gesprächen hat ZDF Studios nun den internationalen Vertriebsvertrag für die Serie abgeschlossen, die in zwei Staffeln (Staffel 1: 4 x 45 Minuten, Staffel 2: 4 x 45 Minuten) produziert wurde. ZDF Studios, eine privatwirtschaftliche Tochtergesellschaft des ZDF, fungiert ab sofort als internationaler Distributor für „Von Fock“. „Movie.mento wird außerdem nächste Woche einen weiteren Vertrag mit den ZDF Studios unterzeichnen, der den exklusiven Vertrieb in Italien regelt“, freut sich Markus Frings von „movie.mento“. Damit wird die Serie in mehreren Ländern, darunter Italien und Deutschland, ausgestrahlt und rückt Südtirol als Filmlocation weiter in den Fokus. Das Filmprojekt wurde von der IDM-Filmförderung unterstützt. „Südtirol kann sich sehr über den Erfolg dieser wunderbaren, aufwendig produzierten Serie freuen, bei der zahlreiche Südtiroler Filmschaffende einen wichtigen Beitrag geleistet haben. Die Einladung nach Tallinn, zu einem der wichtigsten Filmfestivals Nordost-Europas, und der Weltvertrieb durch ZDF Studios unterstreichen einmal mehr die Professionalität und Kompetenz Südtiroler Filmschaffens. Wir gratulieren den Macherinnen und Machern zu dieser internationalen Anerkennung und Wertschätzung“, so Vera Leonardelli, Direktorin Business Development von IDM.

Auch in Südtirol zu sehen

Südtiroler Zuschauerinnen und Zuschauer können die Serie Ende kommenden Jahres im TV sehen. Sie Serie erzählt mit einer guten Prise Romantik und Spannung die Geschichte von Paul von Fock (Priit Pius), dem schüchternen Erben und neuen Besitzer des Gutshofs Sagadi. Paul, der Frauen gegenüber unsicher ist – insbesondere, wenn er von der schönen Maria von Nottbeck (Aurora Ruffino) umworben wird – zeigt sich innovativ und ehrgeizig bei der Aufklärung von Verbrechen. Gemeinsam mit seinem Freund Gerhard Wagner (Sten Karpov), dem Verwalter von Sagadi, begibt er sich auf die Spur von Mordfällen, die sich zwischen atemberaubenden historischen Schlössern und Herrenhäusern abspielen. Die Serie basiert auf den Büchern von Ain Kütt und wurde unter der Regie von Arun Tamm gedreht.

Know-how aus Südtirol

Die achtteilige, aufwendig produzierte Serie wurde innerhalb von 38 Drehtagen in Estland, Lettland und Südtirol realisiert. Zu den Drehorten in Südtirol zählen Schloss Taufers, Girlan, Pfalzen und das Schnalstal. Am Set arbeiteten über 50 Südtiroler Fachkräfte mit, darunter Schauspieler, Komparsen, Markus Frings als Produzent, Norbert Vieider als Production Manager Italien, Matthias Keitsch als Line Producer, Sara Pergher als Setbauerin sowie Sieglinde Michaeler und Walter Granuzzo als Kostümdesigner – um nur einige zu nennen. Die internationale Kooperation und die Beteiligung Südtirols machen „Von Fock“ zu einem beeindruckenden Beispiel für die regionale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Filmbranche.