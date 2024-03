Ladinisches Schulsystem präsentiert sich auf Didacta in Florenz

Bozen/Florenz – Auf der wichtigsten italienischen Bildungsmesse, der Didacta in Florenz, stellt die ladinische Bildungs- und Kulturdirektion von heute bis 22. März das ladinische Schulsystem vor.

Die ladinische Bildungs- und Kulturdirektion ist auf der pädagogischen Messe Didacta in Florenz vom heutigen 20. bis zum 22. März mit einem Seminar über didaktische Materialien für die mehrsprachige Alphabetisierung vertreten.

Das ladinische Schulsystem setzt auf ein paritätisches Modell: Neben dem gleichgestellten Unterricht in den beiden Sprachen Deutsch und Italienisch ist auch der Unterricht in Ladinisch als Bildungssprache gewährleistet. In den ladinischen Kindergärten beispielsweise, wird das Ladinische als Muttersprache (L1) in der pädagogischen Praxis von gezielten Aktivitäten in Deutsch und Italienisch begleitet. Um den Lernprozess des Lesens und Schreibens zu erleichtern und die mehrsprachige Alphabetisierung zu fördern, wurden Unterrichtsmaterialien speziell für die ladinische Schule entwickelt, die ab der ersten Klasse der Grundschule einen mehrsprachigen Ansatz verfolgt. 2014 wurde ein Projekt zur Stärkung des phonologischen Bewusstseins durch verschiedene Spiele und Übungen für Kindergärten und Grundschulen gestartet und zu dem Unterrichtskoffer “Quaky” zusammengefasst. Die Unterrichtskoffer “Alfabetier plurilingual” hingegen enthält eine breite Palette von Ressourcen und didaktischen Instrumenten, die es jedem Kind ermöglichen, ausgehend von der Sprache, mit der es am meisten vertraut ist, Lesen und Schreiben zu lernen.

Die beiden Unterrichtskoffer “Quaky” und “Alfabetier plurilingual” werden auf der Didacta in Florenz von der Inspektorin für Mehrsprachigkeit, Claudia Rubatscher, und von Veronica Rubatscher, Mitarbeiterin im pädagogischen Bereich der ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion, vorgestellt.