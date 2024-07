Land unterstützt Tätigkeit der Filmschule Zelig

Von: mk

Bozen – Seit über 35 Jahren bereichert die Filmschule Zelig die Bildungslandschaft Südtirols. Seitdem gingen zahlreiche Absolventinnen und Absolventen aus der Schule hervor, die heute in Südtirol und weit darüber hinaus als Filmschaffende tätig sind. Das Land unterstützt die Tätigkeit der Schule jährlich mit rund 750.000 Euro. Um der Schule eine dauerhafte Stabilisierung zu ermöglichen, hat die Landesregierung dem Ausbau der Zuweisungen zugestimmt.

Der Vorschlag war von den beiden Kulturabteilungen erarbeitet und von den Landesräten Philipp Achammer und Marco Galateo eingebracht worden. Dieser sieht vor, dass die Filmschule zu einer Körperschaft mit Landesbeteiligung werden könnte und damit auf rechtliche und finanzielle Stabilität bauen könnte. Als Filmakademie Zelig sollte sie weiterhin der Garant dafür sein, Filmschaffende von morgen in unterschiedlichen audiovisuellen Bereichen auszubilden.

“Die Filmschule Zelig ist eine Ausbildungsstätte, die wir absichern wollen. Mit diesem Schritt erkennen wir die Wichtigkeit der Zelig als Ausbildungsstätte an und tragen zur Stabilität der Tätigkeit bei”, betont Landesrat Achammer. Und Landesrat Galateo ergänzt: “Die Filmwirtschaft hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung in Südtirol gewonnen. Die Absicherung der Filmschule stellt sicher, dass in diesem Bereich die Ausbildung weiterhin hochwertig angeboten wird, mit einem Fokus auf den lokalen kulturellen und wirtschaftlichen Kontext, aber auch gut vernetzt mit dem internationalen Umfeld.”

Die Filmschule Zelig ist besonders für den Filmstandort Südtirol von Bedeutung. Über 200 Fachkräfte arbeiten in Südtirol in diesem Bereich. Ein signifikant hoher Anteil dieser Fachkräfte wurde in der Filmschule ausgebildet. Dies umfasst Berufsbilder wie Kamerafrauen und -männer, Tonmeisterinnen und Tonmeister, Fachleute für Script, Beleuchterinnen und Beleuchter oder Dokumentarfilmregisseurinnen und -regisseure.

Die Filmschule agiert innerhalb des internationalen und europäischen Verbandes der Filmhochschulen und ist auf internationaler Ebene ein wichtiger Bezugspunkt für Filmschaffende auf der Suche nach Fachkräften.