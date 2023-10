Lange Nacht der Bozner Museen steht an

Bozen – Ausstellungen, Workshops, Geschichten, Führungen, Konzerte, Workshops und Spiele: Am Freitag, 6. Oktober findet von 16.00 bis 1.00 Uhr nachts wieder die Lange Nacht der Museen in Bozen statt. Elf Museen der Landeshauptstadt nehmen daran teil (erstmals auch das Museum Eccel Kreuzer), alle mit freiem Eintritt. Eröffnet wird die Lange Nacht um 16.00 Uhr im Semirurali-Park mit einem Konzert von Jack Freezone & the Swinin’ Ciccioli Quartett.

Ein Schwerpunkt liegt diesmal auf der Kunst, etwa in der Stiftung Antonio Dalle Nogare am Rafensteinerweg mit Führungen durch die Ausstellung „David Lamelas. I Have to Think About It“. Das Museum Eccel Kreuzer mit seinen rund 1.500 Werken von Kunstschaffenden aus der Euregio bietet die Ausstellung „Adolf Vallazza. Hundert Jahre Kunst“ im Erdgeschoss und Führungen durch das Hausmuseum. Das Stadtmuseum Bozen präsentiert das bewegende Schicksal des Bozner Malers Karl Henrici, ein Kinderprogramm und eine Performance, bei der das Publikum eine entscheidende Rolle spielt und die Beziehung zwischen Kunstschaffenden und Publikum thematisiert wird. Das Museum für moderne und zeitgenössische Kunst – Museion organisiert schließlich Workshops für Kinder, Kunstgespräche und Führungen (um 19.00 Uhr findet in der großen Kranhalle im NOI Techpark außerdem eine Künstlerführung zu Thomas Feuersteins Arbeit „Metabolica“ (Moby Dick) statt, von 18.00 bis 21.30 Uhr verkehrt ein kostenloser Shuttlebus zwischen dem Museion und dem NOI Techpark).

Ein weiteres zentrales Thema der Langen Nacht ist die Geschichte: Die Zeitreise beginnt chronologisch gesehen im Südtiroler Archäologiemuseum mit Spielen und Experimenten zur alpinen Umwelt der Vorgeschichte. Weiter geht es auf Schloss Runkelstein mit einem Sprung in den mittelalterlichen Alltag: Möglich machen dies die Ausstellung „Niedertor mit Gefolge“ und der gleichnamige Verein, der diese Zeit mit Bauersleuten, Handwerkern, Edelfräulein und Rittern lebendig werden lässt, sowie eine Führung zu Liebe, Minne und Erotik im Schloss (für Erwachsene). Einen Einblick in die Welt der alten Bozner Messen gibt hingegen das Merkantilmuseum, das aber auch wieder Workshops für Kinder, Führungen durch das Haus und das Menz-Archiv anbietet; Geschichten aus dem 20. Jahrhundert stehen in gleich zwei Museen im Mittelpunkt: Das Semirurali Haus erzählt – unter anderem mit vielen Berichten von Zeitzeuginnen und -zeugen – vom Leben in einem der Häuser des gleichnamigen Viertels, das Ende der 1930er Jahre im Zuge der vom faschistischen Regime angestrebten Italianisierung der Stadt für die Arbeiterinnen und Arbeiter der großen Bozner Industriebetriebe errichtet und in den 1980er Jahren größtenteils wieder abgerissen wurde, während die Dokumentationsausstellung im Siegesdenkmal die Geschichte Bozens und des Siegesdenkmals in der Zeit des Faschismus von 1918 bis 1945 darstellt (auch hier finden Führungen statt); das Schulmuseum in Rentsch befasst sich ebenfalls mit Geschichte und zwar mit der Schulentwicklung in Bozen und bietet während der Langen Nacht der Bozner Museen Führungen und Workshops für Kinder an.

Der Natur und der Wissenschaft hingegen widmet sich das Naturmuseum Südtirol in Bastelstationen zum Thema Landschaft und Vulkane im Perm und einem Chemie-Spektakel mit Stefan Pilser.

In fast allen teilnehmenden Museen gibt es außerdem Musik: Im Naturmuseum spielt die Gruppe Cheap Blended (Soul, Pop und elektronische Musik), im Archäologiemuseum das Trio Jazz Fantasy und auf Schloss Runkelstein das Irish Quartet Bolzano. Das Museum Eccel Kreuzer präsentiert die elektronische Musik des audiovisuellen Künstlers Thomas Kostner (aka tokamu), das Museion das DJ-Set von DJ Veloziped und eine Laserzeichnung von JesterN und die Stiftung Antonio Dalle Nogare ein breites Programm elektronischer Musik.

Der Südtiroler Landeshauptmann und Museenlandesrat freut sich, dass die Boznerinnen und Bozner aber auch die Südtiroler Bevölkerung bei dieser Gelegenheit wieder die Möglichkeit haben, die Schätze der elf teilnehmenden Häuser bei freiem Eintritt zu besichtigen und sich einen einzigartigen Kultur- und Unterhaltungsabend zu gönnen, zumal diese Veranstaltung in den vergangenen drei Jahren nicht stattgefunden hat.

Eröffnungskonzert im Semirurali-Park

Eröffnet wird die Lange Nacht der Bozner Museen 2023 mit einem Konzert von Jack Freezone & the Swinin’ Ciccioli Quartett: Es bietet um 16 Uhr im Semirurali-Park eine Reise in die Vergangenheit und einen Sprung in die Geschichte der 30er, 40er und 50er Jahre. Jack Freezone & the Swinin‘ Ciccioli bringt diese Atmosphäre zurück und lädt die Menschen dazu ein, zu diesen unwiderstehlichen Melodien voller Leidenschaft und Rhythmus zu tanzen.

Die Lange Nacht der Bozner Museen 2023 wird wieder vom Betrieb Landesmuseen und von der Stiftung Sparkasse gefördert.

Infos: www.langenacht.it, www.facebook.com/LangenachtLunganotte/.

Die teilnehmenden Museen:

Schloss Runkelstein,

die Antonio Dalle Nogare Stiftung,

das Siegesdenkmal,

das Stadtmuseum,

das Südtiroler Archäologiemuseum,

Museion,

das Merkantilmuseum,

das Museum Eccel Kreuzer,

das Naturmuseum Südtirol,

das Schulmuseum und

das Semirurali-Haus.