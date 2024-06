Lange Nacht in 70 Kirchen

Von: fra

70 Kirchen, Kapellen und Klöster verteilt auf die ganze Diözese Bozen-Brixen haben am gestrigen Freitag, 7. Juni 2024 an der Langen Nacht der Kirchen in Südtirol teilgenommen. Bei insgesamt 169 Veranstaltungen wurde gezeigt, dass Kirche ein lebendiger, einladender und vielschichtiger Ort ist. Heuer stand die Lange Nacht der Kirchen unter dem Motto „Dein Herz ist gefragt!“.

Die Lange Nacht wird in Südtirol seit 2014 veranstaltet. Aber nicht nur Südtirol war gestern einer der Schauplätze dieser Großveranstaltung. Auch in 700 Kirchen in Österreich, in 150 italienischen Kirchen und in 1500 Kirchen in Tschechien fanden unzählige Veranstaltungen statt.

14 Krankenhäuser und Seniorenwohnheime

Ein Ort, an dem die Herzensanliegen des christlichen Glaubens besonders gefragt sind, sind Seniorenwohnheime und Krankenhäuser. Dass Menschen einander ihr Herz öffnen, sich füreinander einsetzen, füreinander da sind – damit wollte man ein Zeichen der Nähe und Verbundenheit mit den kranken und alten Menschen setzen. “14 Krankenhäuser und Seniorenwohnheime sind der Einladung gefolgt“, erzählt Renate Jud Palla, die Projektleiterin der Langen Nacht der Kirchen in Südtirol.

Rockkonzert in der Kirche

Ein weiterer Höhepunkt zum Jahresmotto war das Konzert mit Musikern der Südtiroler Folk-Rock-Gruppe „Westbound“ in Jenesien, das unter dem Motto „Ein Herz für die Welt“ stand. Die jungen „Jenesier Stimmen“ haben sich mit auf die Bühne gestellt und gemeinsam mit den Musikern für die Welt ihre Stimme erhoben. Westbound unterstützt seit jeher Projekte der Südtiroler Ärzte für die Welt für Menschen in Not in Entwicklungsländern.

Über den Themenschwerpunkt hinaus gab es in den 70 teilnehmenden Kirchen und Kapellen unterschiedlichste Angebote. Diese reichten von Musikdarbietungen über Kirchenführungen bis zu kulinarischen Reisen durch die Bibel. Angeboten wurden unter anderem auch ein Friedensgebet in der Kapelle der Cusanus Akademie in Brixen oder ein „Kirchen-Kino“ in Dorf Tirol.