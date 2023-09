Corvara – Emma Moling ist eine Kontrabassistin aus Südtirol. Ihre Liebe zu den Bergen ist eng mit ihrer Leidenschaft für die Musik verbunden. Die majestätischen Gipfel und die erhabene Natur dienen ihr als Inspirationsquelle. Die Berge sind gleichzeitig so schön und doch gefährlich: Jedes Jahr verlieren viele Menschen in den Bergen ihr Leben.

Vor einigen Jahren wurde ihr Cousin am Vallon, einem Teil der Sellagruppe in den Dolomiten, von einer Lawine verschüttet. Aus dieser schmerzlichen Erfahrung entstand die Idee, ein Konzert für ihn und die Hinterbliebenen zu veranstalten.

LASSÖ – N conzert por te ist eine Konzertreihe, die an besonderen Orten in den Dolomiten stattfindet, an denen sich Unfälle ereignet haben. Wenn diese nicht zugänglich sind, wird stattdessen ein passender und sicherer Ort in der Nähe ausgewählt. Familienangehörige, Bekannte, Freunde und alle Teilnehmenden können gemeinsam zu diesem Ort wandern und dort den Klängen eines Duos, eines Quartetts oder eines Ensembles lauschen.

Mit diesem Projekt versucht Emma Moling, eine Verbindung zwischen Menschen herzustellen, die unter dem Verlust einer geliebten Person leiden. Gemeinsam können sie einen Tag verbringen, begleitet von der heilenden Energie der Musik und einer atemberaubenden Berglandschaft. Diese Konzerte bieten auch die Möglichkeit, mit klassischer Musik in Kontakt zu treten und diese live an besonderen Orten zu genießen. Zusätzlich werden speziell für jedes Projekt neue Werke komponiert und den Verunglückten in den Bergen gewidmet.

Langfristiges Ziel ist es, die Konzertreihe LASSÖ jeden Sommer an einem anderen Ort in den Dolomiten stattfinden zu lassen.

LASSÖ 2023 – Start und neue Komposition

Der September 2023 markiert den Beginn der Konzertreihe LASSÖ – N conzert por te.

Am Sonntag, den 17. September 2023, trifft man sich an der Franz-Kostner-Hütte am Vallon im Sellamassiv, Dolomiten. Um 11:15 Uhr wandern die Teilnehmer*innen gemeinsam an einen besonderen Ort in der Nähe der Hütte. Dort wird das LASSÖ-Streichquintett die Neukomposition „Munts“ von Konstantinos Sifakis, einem jungen griechischen Komponisten, spielen, die vom ladinischen Lied „Oh Munts y Vals Ladines“ und der Kraft der Berge inspiriert ist. „Munts“ ist Marco, Franz, Luca und Andreas gewidmet, 4 Ladiner, die auf diesem Berg das Leben verloren haben. Es folgen Werke von Dvořák und Bloch sowie ein argentinisches Stück von Perota Chingò.

Das LASSÖ-Streichquintett besteht aus Lucrezia Costanzo (Geige), Gabriele Seggioli (Geige), Kardelen Buruk (Bratsche), Matteo Bodini (Cello) und Emma Moling (Kontrabass).

Nach 60 Minuten Musik, umarmt von majestätischer Natur, geht es zurück zur Franz-Kostner-Hütte für ein gemütliches Beisammensein.

Jede/r Interessierte kann dem Konzert beiwohnen – Eintritt ist frei – keine Anmeldung notwendig.

Spuren der Erinnerung

Mit jedem gemeinsamen Schritt werden die Teilnehmer*innen eine Spur der Erinnerung hinterlassen, und auch eine Spur des Respekts vor der Größe der Natur. Ein/e Jede/r kann Teil von LASSÖ sein und Emma Moling und ihre Musiker*innen durch eine persönliche Spur der Verbundenheit mit einem Geldbeitrag unterstützen. Die Möglichkeit der Unterstützung bietet sich auf www.lassoe.art unter LASSÖ 2023 – Ich unterstütze LASSÖ.

Zitate:

Emma Moling, Ideatorin und Musikerin:

“Die Musik und die Natur haben mich auf vielfältige Weise bereichert. Nun möchte ich diese Erfahrungen gerne mit anderen Menschen teilen. Vor zwei Jahren habe ich damit begonnen, mich mit meinem Projekt LASSÖ auseinanderzusetzen. Es ist ein Herzensprojekt, das ich mit großer Leidenschaft verfolge und das ich auch in Zukunft weiterführen möchte.”

Daniel Alfreider, Landeshauptmann-Stellvertreter und Landesrat für die Ladinische Kultur:

„Musik mit ihrer Fähigkeit zu heilen und zu vereinen, öffnet die Herzen der Menschen und nimmt sie an der Hand in ein außergewöhnliches Natur-Schauspiel, wie uns das Projekt “Lassö” zeigt. Mit der Erinnerung an einen tragischen Verlust im Hintergrund gibt es ein Beispiel dafür, wie aus Mut und Kraft neue und schöne Dinge entstehen können.

Unser aufrichtiger Dank und unsere Anerkennung gelten in erster Linie Emma Moling sowie all den Menschen, die in unterschiedlicher Form und Funktion an der Verwirklichung dieses Projekts mitgewirkt und gearbeitet haben.“

Cassa Raiffeisen Val Badia, Partner von “LASSÖ”:

“Mal ist es eine Aufführung, mal ein Konzert oder auch ein geselliges Volksfest. Uns liegt die Förderung von kulturellen Erlebnissen und Begegnungen zwischen Menschen am Herzen. In diesem Sinne freut es uns außerordentlich, das Projekt “LASSÖ – N conzert por te” zu unterstützen. Wir teilen die Leidenschaft, mit welcher dieses Projekt entsteht, im Einklang mit den von uns getragenen Werten”.

