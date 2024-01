Latzfonser Sternsinger im Europäischen Parlament in Brüssel

Latzfons/Brüssel – Sternsinger aus sechs Nationen besuchten in diesen Tagen das Europäische Parlament. Auch eine Südtiroler Gruppe aus Latzfons war dabei und überbrachte den Abgeordneten ihre Segenswünsche.

Für die Sternsinger Fabian und Hannes und die Sternsingerinnen Lia und Sophia aus Latzfons ging es zusammen mit ihrer Begleiterin Elisabeth Schrott und Matthias Komar, 2. Vorsitzender der Katholischen Jungschar Südtirols, nach Brüssel. Die Reise nach Brüssel zum Empfang der Sternsinger:innen hat die Gruppe bei der jährlichen Verlosung der Katholischen Jungschar Südtirols gewonnen.

Sternsinger aus sechs Nationen im Europaparlament

20 Sternsinger:innen aus Deutschland, Ungarn, Rumänien, Italien, Österreich und Belgien zogen am Mittwochnachmittag mit ihren Sternen und Kronen ins Europaparlament ein. Zu Gast waren die Königinnen und Könige in Brüssel beim Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Rainer Wieland. „Sich früh zu engagieren für den Nächsten ist sehr wichtig“, bestärkte Wieland die Mädchen und Jungen. Am Empfang im Parlamentsgebäude nahm erstmals auch EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola teil. In ihrer kurzen an die Kinder gerichteten Ansprache hob sie hervor: „Ihr zeigt, es lohnt sich immer, etwas für andere zu tun und für die zu sorgen, die weniger haben. Wir alle können etwas tun, um anderen in Not zu helfen.“ Im Anschluss an den Empfang segneten die Sternsinger:innen auch die Büros der Abgeordneten ihres jeweiligen Heimatlandes. Herbert Dorfmann, Südtiroler EU-Parlamentarier, freute sich sehr über die Besucher:innen aus Latzfons, die auch ihm die Segenswünsche überbrachten.

„Wir hatten in Brüssel eine tolle Zeit. Es war schön, das EU-Parlament zu sehen, dort zu singen und unsere Sprüche aufzusagen und Kinder aus anderen Ländern kennenzulernen“, erzählen die Kinder, die mit vielen schönen Erinnerungen nach Latzfons zurückgekehrt sind.

„Die Reisen nach Rom und Brüssel zu den europäischen Treffen der Sternsinger:innen sind immer was Besonderes. Bei diesen Treffen wird spürbar, wie groß die Gemeinschaft der Sternsinger:innen in Europa ist. Die Reisen dienen auch als Dank für die Sternsingengruppen, die ehrenamtlich für den guten Zweck unterwegs sind. Im Namen der Jungschar möchte ich mich bei allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen herzlich bedanken, die bei der Aktion Sternsingen Großartiges leisten“, so Matthias Komar, 2. Vorsitzender der Jungschar.