Begabtenförderung mit Weitblick

Lehrfahrt der LHF Kaiserhof nach Vorarlberg

Montag, 09. Februar 2026 | 14:28 Uhr
Vorne links Schulclusterleiter Mario Hammerer und ganz rechts Prof. Walter Mairhofer
LHF Kaiserhof
Von: Ivd

Meran – Im Rahmen der Begabtenförderung der Meraner Landeshotelfachschule (LHF) Kaiserhof erhielten sechs ausgewählte Schüler kürzlich die besondere Gelegenheit, an einer mehrtägigen Lehrfahrt nach Vorarlberg teilzunehmen. Ziel der Reise war es, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken, neue Bildungsmodelle kennenzulernen und wertvolle Impulse für die persönliche und fachliche Entwicklung zu sammeln.

Den ersten Kontakt zu den Vorarlberger Bildungspartnern stellte Direktor Hartwig Gerstgrasser her. Die Organisation der Lehrfahrt lag in den Händen von Vizedirektor Andreas Erlacher und der begleitenden Lehrperson Walter Mairhofer, die für ein abwechslungsreiches und inhaltlich dichtes Programm sorgten. An der Lehrfahrt teilgenommen haben Judith Hiegelsperger, Ines Perkmann, Alessia Grumser, Simona Pircher, Elias Erlacher und Rojan Reichsigl.

Im Mittelpunkt stand der Besuch der Bezauer Wirtschaftsschulen (BWS), einem innovativen Schulstandort, an dem vier Schultypen unter einem Dach vereint sind: die Handelsakademie, die Höhere Lehranstalt für Tourismus, die Werkraumschule sowie die GASCHT – Gastgeber Schule für Tourismusberufe. Die Südtiroler Delegation wurde von Schulclusterleiter Mario Hammerer herzlich empfangen und während der gesamten drei Tage von den Lehrpersonen Claudia Leiherer-Igerz und Theresia Beer begleitet.

Besonders beeindruckt zeigte sich die Gruppe der LHF Kaiserhof von der Professionalität, dem klaren Konzept, dem gelebten Leitbild und der zukunftsorientierten Ausrichtung der Schule. Die Motivation und Begeisterung der Lehrpersonen sowie der Schüler waren deutlich spürbar und hinterließen einen nachhaltigen Eindruck.

Neben dem schulischen Austausch bot das Programm auch vielfältige kulturelle und touristische Einblicke. Dazu zählten eine Stadtführung durch Bregenz mit der Besichtigung der Seebühne am Bodensee – der größten ihrer Art in Europa –, die Besichtigung eines Fünf-Sterne-Kuschelhotels sowie eine Seilbahnfahrt auf den Karren mit einem beeindruckenden Rundumblick über den Bodensee.

Ein besonderes Highlight war der Besuch des freien Radiosenders „Proton“, bei dem die Südtiroler Schüler selbst Teil des Programms wurden: Zwei Schülerinnen der BWS Bezau führten Interviews und ermöglichten so einen spannenden Perspektivenwechsel. Ebenso in Erinnerung bleiben wird die stimmungsvolle Laternenwanderung durch das Dorf mit anschließendem Besuch im „Deerofo“. In dem liebevoll restaurierten Stadel, der früher von der Dorfgemeinschaft als Trockenofen genutzt wurde, wurden die Gäste mit einem Begrüßungssekt und warmem Tee empfangen.

Den feierlichen Abschluss bildete eine besondere Geste: Direktor Mario Hammerer überreichte jedem Teilnehmenden ein von den jeweiligen Autoren handsigniertes Buch – ein persönliches Andenken an eine lehrreiche und inspirierende Zeit. Die Lehrfahrt nach Vorarlberg war für alle Beteiligten ein einmaliges Erlebnis und ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Begabtenförderung durch gelebten Austausch, Offenheit und Begeisterung nachhaltig wirken kann.

