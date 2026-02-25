Leipziger Buchpreis: Gstrein mit “Im ersten Licht”nominiert

Von: apa

Norbert Gstrein ist mit seinem erst jüngst erschienenen Roman “Im ersten Licht” als einziger Österreicher für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Der 64-Jährige konkurriert damit gegen Helene Bukowski (“Wer möchte nicht im Leben bleiben”), Anja Kampmann (“Die Wut ist ein heller Stern”), Katerina Poladjan (“Goldstrand”) und Elli Unruh (“Fische im Trüben”). Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 19. März zum Auftakt der Leipziger Buchmesse verliehen.

Im Vorjahr ging der Preis in der Kategorie Belletristik an die deutsche Autorin und Journalistin Kristine Bilkau für ihren Mutter-Tochter-Roman “Halbinsel”. Auszeichnungen gibt es auch in den Sparten Sachbuch/Essayistik sowie Übersetzung. Heuer wurden insgesamt 485 Werke aus 177 Verlagen eingereicht. Die diesjährige Leipziger Buchmesse findet von 19. bis 22. März statt.

(S E R V I C E – https://www.preis-der-leipziger-buchmesse.de )