Leitung des Inspektorats für Religionsunterricht ausgeschrieben

Bozen – Für den im Bildungsauftrag der Schule verankerten katholischen Religionsunterricht ist an den drei Bildungsdirektionen im Land jeweils ein Inspektor beziehungsweise eine Inspektorin zuständig. Dieser oder diese ist Bindeglied zur Diözese Bozen-Brixen und steht in engem Austausch mit dem Referat Religionsunterricht der Diözese.

Die Stelle des Inspektors oder zur Inspektorin für den katholischen Religionsunterricht an den deutschsprachigen Grund- und Sekundarschulen der Deutschen Bildungsdirektion, für die es bislang befristete Aufträge gab, soll nun über ein Auswahlverfahren besetzt werden. Zum Auswahlverfahren sind Lehrpersonen für den katholischen Religionsunterricht mit unbefristetem Arbeitsvertrag an den deutschsprachigen Grund-, Mittel- oder Oberschulen mit mindestens fünf Jahren Dienstalter zugelassen, die ein Religionsstudium von mindestens drei Jahren abgeschlossen haben und über die vom Diözesanordinarius erteilte kirchliche Beauftragung (Missio canonica) oder eine befristete Unterrichtserlaubnis für den katholischen Religionsunterricht verfügen. Teilnahmeberechtigt sind Kandidatinnen und Kandidaten deutscher und ladinischer Muttersprache. Vorausgesetzt wird der Zweisprachigkeitsnachweis C1 (ehemals A).

Das Auswahlverfahren zur Besetzung der Abteilungsdirektion ist in dieser Woche im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 12 (23. März 2022) veröffentlicht worden. Interessierte, welche die Voraussetzungen erfüllen, können ausschließlich in elektronischer Form bis 22. April 2022 (24 Uhr) im zuständigen Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung der Bildungsverwaltung mittels elektronischer Post an bildungsverwaltung@provinz.bz.it oder mittels zertifizierter Mail an bildungsverwaltung@pec.prov.bz.it um Teilnahme ansuchen.

Informationen:

www.regione.taa.it/bollettino/