Matzneller, Pozzi und Springhetti geehrt

Meran – Leo Matzneller, Romolo Pozzi und Maria Luisa Springhetti sind die Preisträger bzw. die Preisträgerin des Solidaritätspreises 2023, den die Stadt Meran seit 1991 an Personen oder Organisationen vergibt, die sich ehrenamtlich im sozialen und karitativen Bereich engagieren. Die offizielle Preisverleihung fand im Rahmen der heutigen Ratsssitzung (23. Januar) statt.

Leo Matzneller, der sich seit jeher im sozialen Bereich und in der Freiwilligenarbeit engagiert, nahm und nimmt an Projekten von Amnesty International, Adlatus, dem Verein für Menschen mit Behinderung, sowie an Initiativen zur Unterstützung von älteren Menschen und Flüchtlingen teil.

Romolo Pozzi und Maria Luisa Springhetti hingegen arbeiten im Bereich der Jugendbildung, insbesondere in Projekten des Jugendtreffs Cilla, des Kulturvereins Giorgio La Pira, des Gruppo Missionario Merano, der Banco di Solidarietà Alto Adige und des Vereins AVIS.

Preisträger und Preisträgerinnen

Folgende Personen und Vereine wurden bereits mit dem Solidaritätspreis der Stadtgemeinde Meran ausgezeichnet: Barmherzige Schwestern Gratsch (1991), Avuls Associazione volontariato nelle unità socio-sanitarie (1992), Josef Trafojer (1993), Maria Bomé (1994), Verband Angehörige und Freunde psychisch Kranker (1995), Conferenza di San Vincenzo Santo Spirito Merano (1996), Vinzenzvereine Meran (1997), Mario Debortoli (1998), Katholischer Verband der Werktätigen Bezirk Meran (1999), Centro di aiuto alla vita (2000), Aiutami – Hilf mir (2001), Frauen helfen Frauen (2002), Etica mundi (2003), Anna Marx (2004), Tullio Mantovan (2005), Schwester Gabriella (2006), Gina Abbate (2007), Weißes Kreuz Jugendsektion Meran (2008), Comitato organizzazione eventi Pro Emergency (2009), Margreth Schwembacher (2010), Paola und Anselmo Aderenti (2011), Wilfried Erckert (2012), Alpidio Balbo (2013), Herta Vitroler (2014), ASCI Esploratori d’Italia Merano 3, Guide e Scout Cattolici d’Europa und AGESCI Gruppo Merano 1 (2015), Linda Sulzenbacher und Edeltraud Kofler (2016), Circle und Sozialberatung der Pfarre St. Vigil/Untermais (2017), Roberta Fontanari und Maria Theresia Zischg (2018), Rodolfo Zanon und Johanna Hofer (2019), Oliver Schrott (2020), Ilia Conti (2021), Irmgard Theiner und Maria Paola Bettini (2022), Leo Matzneller, Romolo Pozzi und Maria Luisa Springhetti (2023).