Mehr als 20 Lichtinstallationen und Performances bei Water Light Festival in Brixen

Von: mk

Brixen – In der stimmungsvollen Atmosphäre der Frauenkirche wurde gestern Abend die siebte Ausgabe des Water Light Festivals offiziell eröffnet. Erstmals diente damit einer der besonderen Orte der Brixner Altstadt als Schauplatz der Eröffnungsfeier und setzte ein klares Zeichen für das Zusammenspiel von zeitgenössischer Kunst, historischem Raum und gesellschaftlicher Reflexion.

In Anwesenheit des Bürgermeisters von Brixen, von Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, des Landesrates Philipp Achammer sowie zahlreicher Vertreterinnen und Vertreter ziviler und militärischer Institutionen und geladener Gäste stand der Auftakt ganz im Zeichen des diesjährigen Leitthemas: Frieden – verstanden nicht als statischer Zustand, sondern als fortwährender Prozess.

Der Bürgermeister Andreas Jungmann betonte in seiner Ansprache die Bedeutung des Festivals für die Stadt: „Das Water Light Festival hat sich zu einem prägenden Aushängeschild für Brixen entwickelt. Es verbindet internationale Künstlerinnen und Künstler mit den Orten der Stadt und macht vertraute Räume für einige Tage zu Orten des Staunens und des gemeinsamen Erlebens.“

Eine inhaltlich prägnante Vertiefung lieferte anschließend Domdekan Ulrich Fistill, der einen klaren und unmittelbaren Appell formulierte: Frieden ist nicht allein Aufgabe von Politik und Diplomatie, sondern beginnt bei jedem Einzelnen, und zwar jetzt. In Anlehnung an Worte von Papst Leo betonte er, dass echter Frieden im Inneren des Menschen wurzelt und die Bereitschaft voraussetzt, auf Hass und Gewalt zu verzichten. Ohne diese innere Haltung bleiben auch formale Vereinbarungen fragil. Frieden entsteht im Alltag – durch Respekt, Zuhören und gemeinsames Verantwortungsbewusstsein. Zugleich lud Fistill dazu ein, Krieg und Frieden aus der Perspektive von Müttern und Kindern zu betrachten – als moralische Verpflichtung, die jeden betrifft.

Im Anschluss wurde die Eröffnung durch die Sand-Animation IMAGINE PEACE des ukrainischen Künstlerduos Lysteater künstlerisch vertieft. In eindringlichen, sich wandelnden Bildern erzählte die Performance von Verletzlichkeit, Erinnerung und Hoffnung, und verlieh einem globalen Thema eine unmittelbare, emotionale Dimension.

Mit diesem Auftakt ist das Water Light Festival 2026 offiziell gestartet. Bis zum 16. Mai verwandeln mehr als 20 Lichtinstallationen und Performances internationaler Künstlerinnen und Künstler Brixen und seine Umgebung in einen Parcours zeitgenössischer Lichtkunst – und laden dazu ein, Wasser, Licht und kollektive Verantwortung neu zu betrachten.

Alle Informationen: www.waterlight.it