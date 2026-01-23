Mehr als eine Saison

Von: luk

Bozen – Nicht nur die Saisonkonzerte prägen den Start ins Jahr 2026: Mit neuen Initiativen macht die Stiftung Haydn die Arbeit des Orchesters für ein breiteres Publikum sichtbar und bindet bewusst auch Menschen ein, denen Kulturangebote sonst nur schwer zugänglich wären. Hinzu kommen zwei Veranstaltungen anlässlich des Durchzugs der Olympischen Fackel, weitere Konzerttermine und Schulprojekte im ganzen Land, Konzerte in der Karwoche, ein Sonderkonzert unter Kent Nagano und eine multidisziplinäre Aufführung auf verschiedenen Burgen und Schlössern der Region.

Die Stiftung Haydn von Bozen und Trient eröffnet das Jahr 2026 mit einem breiten Angebot, das weit über die klassische Konzert- und Opernsaison hinausreicht. Grundlage dafür ist der strategische Dreijahresplan, der das Haydn Orchester als einen Klangkörper versteht, der in der Region verwurzelt ist, dessen kulturelle Vielfalt widerspiegelt und zugleich in engem Austausch mit dem nationalen und internationalen Musikgeschehen steht. Diese Vision zeigt sich in einer kontinuierlichen kulturellen Tätigkeit, die künstlerische Qualität mit Aufgeschlossenheit, Teilhabe, Experimentierfreude und vielfältigen künstlerischen Ausdrucksformen verbindet sowie neue Wege des Musikerlebens ermöglicht.

Neben den Sinfoniekonzerten und Opernproduktionen verstärkt die Stiftung ihre Outreach-Arbeit – verstanden als die Fähigkeit, Musik auch außerhalb der traditionellen Räume zugänglich zu machen – sowie ihre Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche, Studierende und Familien. Ergänzt wird dies durch Kulturprojekte für Menschen, die in ihrem Alltag auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere für Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenheimen sowie für Menschen im Strafvollzug. Diese Aktivitäten verbinden Musik und Kultur eng mit dem sozialen Leben im Land.

In diesem Zusammenhang fügen sich auch die neuen Vorhaben für 2026 ein, die die Rolle der Stiftung als kulturelle Impulsgeberin der Region unterstreichen und lokale Verwurzelung mit internationaler Offenheit verbinden. Sie umfassen sowohl das Kernrepertoire als auch neue Werke und binden junge Talente ebenso ein wie erfahrene Künstlerinnen und Künstler. Dazu zählen das Projekt Ice-Cello, das den Durchzug der Olympischen Fackel in Bozen und Trient begleitet, zusätzliche Konzerte im Land, die Konzertreihe mit Pergolesis Stabat Mater in der Karwoche, die Zusammenarbeit mit Kent Nagano und der Filarmonica Toscanini sowie die spartenübergreifende Inszenierung von Monteverdis Il combattimento di Tancredi e Clorinda.

Das Zusammenspiel von künstlerischem Auftrag und gesellschaftlichem Engagement ermöglicht es der Stiftung Haydn, unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen und den identitätsstiftenden Bezug zur Region zu stärken. Offene Generalproben, Vermittlungsangebote zur Oper, die Zusammenarbeit mit Schulen, Konservatorien und Kulturpartnern sowie neue Formate – all diese Maßnahmen sind Bausteine eines kulturellen Projekts, das auf eine möglichst breite und bewusste Teilhabe ausgerichtet ist.

„Das Haydn Orchester ist ein gemeinsames kulturelles Gut, ein Orchester, das allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Region gehört und das durch sein breitgefächertes Repertoire die kulturelle Vielfalt unseres Landes widerspiegelt“, betont Stiftungspräsident Paul Gasser. „Die Stiftung arbeitet 365 Tage im Jahr, und verbindet künstlerische Mission mit Aufgeschlossenheit und sozialer Verantwortung. Die Projekte zeigen, wie sich die Identität der Stiftung Haydn in diesem Sinne weiterentwickelt.“

„Wir müssen immer nach höchstmöglicher künstlerischer Qualität streben, unabhängig davon, wo oder für wen wir spielen“, sagt der künstlerische Leiter André Comploi. „Dafür suchen wir gezielt nach neuen Themen, Kontexten, Formaten und Kooperationen, um unterschiedliche Zugänge zu ermöglichen und auch neues Publikum zu erreichen. So möchten wir dem Orchester wie dem Publikum spannende neue künstlerische Konstellationen und frische Perspektiven anbieten – respektvoll und offen für Neues. Wichtig ist mir dabei, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen und möglichst viele mitnehmen. Die Stiftung Haydn soll für alle da sein.“