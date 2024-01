Mehr Sichtbarkeit für Liebe und Sexualität im Alter

Bozen – Bereits Mitte November 2023 hatten das Amt für Senioren und Sozialsprengel und der Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) die gemeinsame Sensibilisierungskampagne bei der Tagung “Ich lebe, daher fühle ich” gestartet. Es geht darum, im Zusammenhang mit der Umsetzung des Landesgesetzes für das aktive Altern und eines Beschlussantrages des Südtiroler Landtages, auch dem Aspekt der Liebe und der Sexualität im Alter ein größeres Augenmerk zu schenken. Nach der fachlichen Auseinandersetzung mit dem Thema stehen nun mehrere Filmvorführungen an.

Los geht es am Donnerstag, 18. Jänner: Im Filmclub Bozen wird um 20 Uhr der österreichische Film “Anfang 80” gezeigt. Dabei handelt es sich um einen bewegenden Film über ein besonders Paar in einer Gesellschaft, die das Alter ausgrenzt. In den Hauptrollen sind Karl Merkatz und Christine Ostermayer zu sehen, Regie führten Sabine Hiebler und Gerhard Ertl. Auch Landesrätin Waltraud Deeg und VdS-Präsidentin Martina Ladurner werden bei der Filmvorführung dabei sein.

“Gefühle gehören im Leben dazu – und das in jedem Alter. Wir täten alle gut daran, wenn wir dem Alter in all seinen Aspekten mit mehr Gelassenheit begegnen würden”, sagt Landesrätin Deeg. Dies sei auch eine der wichtigen Botschaften des österreichischen Films. Auch für die Präsidentin des Verbandes der Seniorenwohnheime, Martina Ladurner, geht es darum “das Thema Liebe und Sexualität, als etwas Natürliches zu betrachten, das zum menschlichen Leben dazugehört – unabhängig vom Alter und wo man seinen Lebensabend verbringt.”

Nach dem Filmabend in Bozen wird “Anfang 80” auch noch in Brixen (22. Jänner), in Bruneck (25. Jänner) und in Schlanders (31. Jänner) jeweils um 20.00 Uhr im Filmclub gezeigt. Außerdem steht am 25. Jänner im Filmclub Bozen und im Filmclub Meran der Film “Il piacere é tuto mio” auf dem Programm. Die zärtlich-romantische Komödie von Regisseurin Sophie Hyde mit Emma Thompson und Daryl McCormack in den Hauptrollen wird in italienischer Sprache gezeigt. Beginn ist um 20 Uhr in Bozen und um 20.30 Uhr in Meran. Informationen zur Initiative und die Videos zur Tagung “Ich lebe, daher fühle ich” sind online unter www.sexualitaet-im-alter.bz.it abrufbar.