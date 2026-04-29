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Chemieolympiade 2026

Mineralienrätseln, Molekülstrukturen und der richtige Riecher im Labor

Mittwoch, 29. April 2026 | 13:43 Uhr
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LPA/Deutsche Bildungsdirektion/Pädagogische Abteilung
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Von: luk

Bruneck – Der Landeswettbewerb vom 27. bis 29. April an der Technologischen Fachoberschule TFO in Bruneck zeigte einmal mehr, wie spannend Chemie sein kann, und wie viel Freude es bereitet, naturwissenschaftliche Rätsel unter echten Laborbedingungen zu lösen. Als Landessieger ging – wie im Vorjahr – Adrian Messner von der Technologischen Fachoberschule Bruneck aus dem Wettbewerb hervor. Am 26. Landeswettbewerb der Österreichischen Chemieolympiade in Südtirol haben insgesamt 20 besonders chemieinteressierte Schülerinnen und Schüler aus den zweiten bis fünften Klassen von sechs Schulen aus Meran, Bozen und Bruneck teilgenommen. Die Prämierungsfeier setzte den feierlichen Schlusspunkt des Wettbewerbs.

Die Inhalte des Wettbewerbs unterteilten sich in Theorie und Praxis. Im Bereich der anorganischen Chemie mussten die Teilnehmenden zunächst ihr Gespür für Stoffklassen und Mineralstrukturen unter Beweis stellen. Dabei waren chemisches Verständnis und strukturelles Denken gefragt. Die organische Chemie führte die Schülerinnen und Schüler in die Welt der medizinisch relevanten Wirkstoffe. Bei Opioiden wie Morphin oder Oxycodon sollten typische funktionelle Gruppen erkannt und zugeordnet werden – ein Einblick in Moleküle, die in der Schmerztherapie eine zentrale Rolle spielen.

Nach dem theoretischen Teil folgte der praktische Abschnitt im Labor, in dem die Teilnehmenden ihr Können im Bereich der Ionenreaktionen und Farbumschläge unter Beweis stellten. Verschiedene Stoffe mussten durch gezielte Analysen identifiziert werden: Ist Vanillin enthalten oder doch Apfelsäure? Wer hier genau beobachtete, sauber arbeitete und logisch kombinierte, hatte eindeutig den richtigen Riecher und konnte im Wettbewerb punkten.

Die Prämierungsfeier wurde vom Schulorchester der TFO Bruneck musikalisch gestaltet. Nach Grußworten von Vertretern der Schule wurden die Schülerinnen und Schüler für ihre Leistungen geehrt; bei der Feier anwesend waren Landeschuldirektorin Sigrun Falkensteiner, Kathrin Fill von der Pädagogischen Abteilung, die Direktoren der teilnehmenden Schulen, Kursleiter und Lehrpersonen.

Sieger Adrian Messner wird auch heuer Südtirol beim Bundeswettbewerb der Österreichischen Chemieolympiade am 1. und 2. Juni in Baden bei Wien vertreten.

Bezirk: Bozen

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