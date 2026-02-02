“Mit Gesang und Frohsinn kommst du weiter”

Von: luk

Mölten – Der Bezirk Bozen ist mit seinen 121 Mitgliedschören eine aktive, gesellige und vielfältige Gemeinschaft. Das zeigte sich wieder bei der Vollversammlung in Mölten am 31. Jänner, bei der das Team Bozen – Carmen Seidner, Simon Ebner und Sandra Giovanett – auf ein Jahr mit musikalischen und gesellschaftlichen Höhepunkten zurückblickte. Besonders in Erinnerung blieb für die 50 Teilnehmer die Fahrt zum Puccini-Festival in der Toskana, die in kürzester Zeit ausgebucht war, sowie die Sängerwanderung zum Orgelbauer Kaufmann in Deutschnofen. Ein Höhepunkt der Versammlung war der Rückblick auf die Tätigkeit der Chöre: Die zahlreichen eingeschickten Fotos bewiesen, wie kreativ die Chöre sind, viele Chöre hatten Konzerte mit anderen Chorgemeinschaften gestaltet.

Carmen Seidner ging in ihren Grußworten auf die Rolle der KI ein, die etwa bei der Vorbereitung von Konzertmoderationen eine große Hilfe sein kann, und betonte die Wichtigkeit von gemeinsamen Veranstaltungen: „Wir wollen Momente schaffen, wo sich Chöre treffen können!“ In diesem Sinne wird die Gemeinschaftlichkeit auch das laufende Jahr prägen: So ist am 28. August eine Fahrt zu den Tiroler Volksschauspielen in Telfs mit dem Besuch des Theaterstücks „Feuernacht“ von Felix Mitterer geplant, das von Herbert Pixner und seiner Band musikalisch gestaltet wird. Bezirkschorleiterin Sandra Giovanett kündigte an, dass sich Herbert Pixner auch Zeit nehmen wird für einen Austausch mit den Sängern und Sängerinnen. Für 2027 ist ein Bezirkssingen auf Schloss Prösels geplant. Sandra Giovanett wies darauf hin, wie wichtig es sei mit Stimmbildung die Stimme gesund zu erhalten, sei sie doch „der Fingerabdruck der Seele“. Wie lustig Musik und Bewegung sein kann, zeigte die Body-Percussions-Einlage, bei der alle im Saal mitmachten.

Der Dank des Teams Bozen galt den Raiffeisenkassen im Bezirk, der Raika Etschtal und den Bezirksgemeinschaften Überetsch-Unterland und Salten-Schlern für die zuverlässige finanzielle Unterstützung. Bürgermeister Walter Gruber und Verbandsobmann Erich Deltedesco drückten den Chören ihren Dank aus. „Ihr bringt weltliches und geistliches Empfinden zum Ausdruck“, sagte der Verbandsobmann. Die Versammlung war von vielen musikalischen Momenten geprägt: So sangen der Kirchenchor Mölten unter der Leitung von Paolo Debertol und die Frauensinggruppe St. Anna unter der Leitung von Friederike Ladurner mehrere Lieder, aber auch der ganze Saal stimmte zum Schluss in den Gesang ein: „Mit Gesang und Frohsinn kommst du weiter, mit Gesang und Frohsinn wächst dein Mut!“ Der Bezirksvorstand dankte den beiden Chören für die Organisation der Versammlung und die musikalische Umrahmung. Als Zeichen des Dankes wurde Obfrau Evi Amhof und Monika Mair vom Kirchenchor Mölten eine Flasche Wein überreicht. Die Versammlung klang mit einem gemütlichen Beisammensein aus.