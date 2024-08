Monat der Schöpfung: Tagung, Pilgerwanderung und Buchvorstellung

Von: mk

Bozen – Vom 1. September, dem Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung, bis zum 4. Oktober, dem Fest des heiligen Franz von Assisi, erstreckt sich die „Zeit der Schöpfung“. In der Diözese Bozen-Brixen werden verschiedene Initiativen in diesem Zeitraum organisiert.

Den Auftakt bildet bereits am 30. August eine Tagung mit P. Martin Lintner zum Thema „Gelebte Schöpfungsverantwortung. Von 15.00 bis 18.00 Uhr wird P. Lintner in der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen auf die Herausforderungen der Pfarreien im Bereich der Schöpfungsverantwortung eingehen, dabei Anregungen und Lösungen präsentieren.

Am 6. September findet mit Beginn um 20.00 Uhr ein ökumenisches Gebet im Garten der Jugendkirche (Sandplatz, ehem. Herz Jesus Kirche) in Meran statt.

Vom 8. bis 12. September findet die traditionelle Pilgerwanderung im Monat der Schöpfung statt – diesmal führt der Weg von Maria Weißenstein zum Latzfonser Kreuz und nach St. Johann in Pens.

Am 19. September beginnt um 19.00 Uhr im Priesterseminar in Brixen die Vorstellung des Buches „Auf den Spuren des Schöpfers“ von Markus Moling. Dieses Buch zur Schöpfungsspiritualität ist im Verlag A. Weger erschienen und ist einzigartig in seiner Form: Der Autor begleitet die Leser anhand von seinen Texten und Fotos durch das Jahr und führt sie mit auf einen Weg des Staunens und Dankens.