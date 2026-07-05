Musikalische Reise “zurück in die Zukunft”

Von: mk

Tisens – Eine Woche lang stand die Fachschule Tisens ganz im Zeichen der Musik. Vom 28. Juni bis zum 4. Juli 2026 lud der Südtiroler Chorverband zu seiner traditionellen Kindersingwoche ein. Unter dem diesjährigen Motto „Zurück in die Zukunft” tauchten 44 Mädchen und Jungen im Alter zwischen neun und 14 Jahren in ein intensives musikalisches Abenteuer ein.

Unter der bewährten Gesamtleitung des bekannten Musikpädagogen und Chorleiters Michael Feichter erlebten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Südtirol eine kreative und lehrreiche Ferienwoche. Das spannende Wochenthema bot die perfekte Vorlage, um zeitlose Chorklassiker mit modernen Rhythmen, fetzigen Popsongs und innovativen Klangexperimenten zu verknüpfen.

Gemeinsam mit Referentin Andrea Oberparleiter, die bei der Woche die musikalische Leitung innehat, konzipierte Michael Feichter im Vorfeld die Woche und das Abschlusskonzert: Arrangements von bekannten Liedern werden durch selbst geschriebene Texte verbunden. So entstand die Handlung der Abschlussshow, nämlich ein Besuch im „Institut für Zukunftsforschung“, der das begeisterte Publikum auf eine unterhaltsame musikalische Reise führte, aber auch einen lehrreichen Einblick gab in die Welt der Geheimnisse der Geschichte und der Erfindungen, vom Wecker bis zur Quantenmechanik.

Dabei war der rote Faden das Mysterium der Zeit: „Ein Augenblick, ein Stundenschlag – tausend Jahre sind ein Tag“ sangen die Kinder und kamen am Ende zum Fazit: „Denn die Zukunft, glaube mir, steckt in dir!“ Ob Rock, Pop oder mittelalterliche Musik, ob Chor oder Solo, Theatereinlage oder Tanz – die Kinder zeigten, dass sie in verschiedenen kreativen Bereichen gefördert wurden und vor allem Freude an Gesang und Schauspiel hatten. Ein erfahrenes Referententeam half ihnen dabei: Neben Michael Feichter und Andrea Oberparleiter waren dies Sophie Eder (Vokal, Korrepetition, Band), Daniel Renner (Choreographie, Tanz) und Hubert Weiss (Band). Michael Feichter hob die große Bedeutung der Freizeitbetreuer hervor und bedankte sich bei Magdalena Schwärzer, Anna Gatterer und Moritz Feichter. Denn noch wichtiger als das Musikalische sei es, dass „sich die Kinder wohlfühlen“. Und dafür sorgten die Betreuer und Betreuerinnen.

„Die Kindersingwoche ist weit mehr als nur ein Gesangskurs”, betont Erich Deltedesco, der Obmann des Südtiroler Chorverbandes. „Es geht darum, die Begeisterung für das gemeinsame Singen zu wecken und den Kindern einen Raum zu bieten, in dem sie über sich hinauswachsen und neue Freundschaften knüpfen können.” Gemeinsam mit Verbandsfinanzreferentin Carmen Seidner war er zur Abschlussveranstaltung gekommen und zeigte sich begeistert von der hervorragenden Leistung: „Heute seid ihr die Superstars!“ Sein Dank galt aber auch den Eltern, dass sie „die musikalischen Fähigkeiten ihrer Kinder fördern“ und dem Amt für Kultur sowie der Stiftung Südtiroler Sparkasse, ohne deren Unterstützung solche wertvolle Chorwochen nicht möglich wären.