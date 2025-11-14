Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Musiktheater an der Wien ist Opernhaus des Jahres
Musiktheater an der Wien freut sich über Auszeichnung

Musiktheater an der Wien ist Opernhaus des Jahres

Freitag, 14. November 2025 | 17:33 Uhr
Musiktheater an der Wien freut sich über Auszeichnung
APA/HARALD SCHNEIDER
Schriftgröße

Von: apa

Das Musiktheater an der Wien ist am Donnerstagabend in Athen bei den International Opera Awards als Opernhaus des Jahres ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte mit dem Preis die Rückkehr des traditionsreichen Hauses nach einer zweijährigen Schließung und umfassenden Renovierung.

Das Musiktheater an der Wien habe in der Spielzeit 2024/25 mit einem “mutigen und breit angelegten Programm” überzeugt, das mehr als vier Jahrhunderte Musikgeschichte umfasse – von szenischen Produktionen über Opern in Konzertform bis hin zu pädagogischen Initiativen, hieß es seitens der Jury. Als bester Regisseur des Jahres wurde der Deutsche Claus Guth für die Inszenierung der Oper “Salome” für die Metropolitan-Opera von New York ausgezeichnet, die litauische Sopranistin Asmik Grigorian konnte in der Kategorie beste Sängerin punkten.

Die International Opera Awards werden seit 2012 jährlich vergeben und gelten als eine der bedeutendsten Auszeichnungen der Opernwelt. Sie zeichnen herausragende Leistungen in zahlreichen Kategorien aus – darunter Regie, Bühnenbild, Gesang, Neuproduktion und Nachwuchsförderung. Der britische Unternehmer Harry Hyman hatte die Veranstaltung ins Leben gerufen. Ausgesucht werden die Gewinner von einer Jury unter Leitung des Magazins “Opera”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Kommentare
71
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Kommentare
65
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Kommentare
63
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Kommentare
47
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
hds freut sich: “Jetzt ist Schluss mit lustig”
Kommentare
34
hds freut sich: “Jetzt ist Schluss mit lustig”
Anzeigen
Media Intelligence
Media Intelligence
Wie Medienbeobachtung Unternehmen einen strategischen Vorteil verschafft
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 