Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Naturparkhäuser begeistern mit 850 Veranstaltungen
Über 54.000 Besucher im Naturparkhausjahr 2025

Naturparkhäuser begeistern mit 850 Veranstaltungen

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 11:12 Uhr
NP SR_Jugend auf dem Gipfel_2025 Mit Geologen unterwegs_
Ralf Rechlaner
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Sieben Naturparkhäuser und sechs Infostellen zählen die Südtiroler Naturparks. 2025 konnten sich diese über insgesamt 54.253 naturinteressierte Besucherinnen und Besucher freuen. Rund 19.000 Personen nahmen an 850 Veranstaltungen teil, die von den Naturparkhäusern im Laufe des Jahres organisiert wurden.

„Damit leisten die Naturparkhäuser einen wichtigen Beitrag zum Natur- und Klimaschutz sowie zur Bewusstseinsbildung in allen Teilen des Landes“, ist der Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz Peter Brunner überzeugt. „Die Naturparkhäuser sind zentrale Orte der Umweltbildung und der Begegnung mit der Natur in Südtirol. Die vielfältigen Angebote erreichen ein breites Publikum und zeigen, wie groß das Interesse an Naturerlebnis, Wissen und aktiver Mitgestaltung bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ist.“

Die Vielfalt der Veranstaltungen war groß: Insgesamt wurden 147 Quiz-, Schatzsuche-, oder Kindernachmittage, 85 Führungen für Kinder- und Jugendgruppen, 215 Schulklassenbesuche, 36 Infostände, 96 Naturpark-Wanderungen, 101 Führungen im Naturparkhaus, 21 Vorträge und Abendveranstaltungen sowie 92 spezielle Angebote wie die Sägevorführungen in Tiers, die Brotbacknachmittage in Truden und die Steinbock-Vorführungen in Moos in Passeier organisiert. Hinzu kommen noch 92 Einheiten im Rahmen der Junior-Ranger-Ausbildung für Jugendliche und 28 Dolomiti- und Texelgruppe-Rangertage für Familien sowie die Besuche in den Sonder- und Dauerausstellungen.

„Mit diesen vielfältigen Angeboten erreichen wir unterschiedliche Zielgruppen – von Familien über Wanderbegeisterte bis hin zu Schulklassen und Fachleuten – und ermöglichen Bildung, Erlebnis und Partizipation“, unterstreicht der Direktor des Landesamtes für Natur Leo Hilpold. „Zwei Gruppen liegen uns dabei besonders am Herzen: Die heimische Bevölkerung, der wir die heimischen Schutzgebiete näher bringen möchten und die Jugend, die wir für die Schätze vor ihrer Haustür begeistern und ihnen ein lebendiges Naturverständnis mitgeben möchten.“

Um dieses Programm bewältigen zu können, waren im vergangenen Jahr in den Naturparkhäusern neun hauptberufliche Naturparkhausbetreuerinnen und -betreuer, sechs Praktikanten sowie 17 saisonale Schutzgebietsbetreuerinnen und -betreuer im Einsatz.

Übrigens: Die Suche nach den saisonalen Schutzgebietsbetreuerinnen und -betreuern für den Sommer 2026 ist noch bis 26. Februar offen. Interessierte finden alle Infos hier.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Kommentare
65
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Kommentare
51
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Olympia: ICE-Agenten nicht in Südtirol im Einsatz
Kommentare
38
Olympia: ICE-Agenten nicht in Südtirol im Einsatz
2025 in EU mehr E-Autos und Hybride zugelassen
Kommentare
30
2025 in EU mehr E-Autos und Hybride zugelassen
Holocaust-Gedenktag: Erinnerung als Auftrag für die Gegenwart
Kommentare
28
Holocaust-Gedenktag: Erinnerung als Auftrag für die Gegenwart
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 