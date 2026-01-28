Naturparkhäuser begeistern mit 850 Veranstaltungen

Von: mk

Bozen – Sieben Naturparkhäuser und sechs Infostellen zählen die Südtiroler Naturparks. 2025 konnten sich diese über insgesamt 54.253 naturinteressierte Besucherinnen und Besucher freuen. Rund 19.000 Personen nahmen an 850 Veranstaltungen teil, die von den Naturparkhäusern im Laufe des Jahres organisiert wurden.

„Damit leisten die Naturparkhäuser einen wichtigen Beitrag zum Natur- und Klimaschutz sowie zur Bewusstseinsbildung in allen Teilen des Landes“, ist der Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz Peter Brunner überzeugt. „Die Naturparkhäuser sind zentrale Orte der Umweltbildung und der Begegnung mit der Natur in Südtirol. Die vielfältigen Angebote erreichen ein breites Publikum und zeigen, wie groß das Interesse an Naturerlebnis, Wissen und aktiver Mitgestaltung bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ist.“

Die Vielfalt der Veranstaltungen war groß: Insgesamt wurden 147 Quiz-, Schatzsuche-, oder Kindernachmittage, 85 Führungen für Kinder- und Jugendgruppen, 215 Schulklassenbesuche, 36 Infostände, 96 Naturpark-Wanderungen, 101 Führungen im Naturparkhaus, 21 Vorträge und Abendveranstaltungen sowie 92 spezielle Angebote wie die Sägevorführungen in Tiers, die Brotbacknachmittage in Truden und die Steinbock-Vorführungen in Moos in Passeier organisiert. Hinzu kommen noch 92 Einheiten im Rahmen der Junior-Ranger-Ausbildung für Jugendliche und 28 Dolomiti- und Texelgruppe-Rangertage für Familien sowie die Besuche in den Sonder- und Dauerausstellungen.

„Mit diesen vielfältigen Angeboten erreichen wir unterschiedliche Zielgruppen – von Familien über Wanderbegeisterte bis hin zu Schulklassen und Fachleuten – und ermöglichen Bildung, Erlebnis und Partizipation“, unterstreicht der Direktor des Landesamtes für Natur Leo Hilpold. „Zwei Gruppen liegen uns dabei besonders am Herzen: Die heimische Bevölkerung, der wir die heimischen Schutzgebiete näher bringen möchten und die Jugend, die wir für die Schätze vor ihrer Haustür begeistern und ihnen ein lebendiges Naturverständnis mitgeben möchten.“

Um dieses Programm bewältigen zu können, waren im vergangenen Jahr in den Naturparkhäusern neun hauptberufliche Naturparkhausbetreuerinnen und -betreuer, sechs Praktikanten sowie 17 saisonale Schutzgebietsbetreuerinnen und -betreuer im Einsatz.

Übrigens: Die Suche nach den saisonalen Schutzgebietsbetreuerinnen und -betreuern für den Sommer 2026 ist noch bis 26. Februar offen. Interessierte finden alle Infos hier.