Naturparks suchen Junior Ranger

Bozen – Kinder langfristig als Freunde der Natur zu gewinnen ist das Ziel des Projekts “Junior Ranger Naturparks Südtirol”, das auch 2023 in Zusammenarbeit von Landesamt für Natur, Alpenverein Südtirol und CAI Alto Adige organisiert wird. Es richtet sich an Kinder im Alter von zehn bis elf Jahren, die von erfahrenen Naturpark Rangern und Mitarbeitenden des Alpenvereins und des CAI begleitet werden. Die diesjährige Ausbildung findet in den Naturparks Puez-Geisler und Drei Zinnen in deutscher Sprache und im Naturpark Schlern-Rosengarten in italienischer Sprache statt.

“Eintauchen in die Geheimnisse der Natur, um sie zu fühlen und zu verstehen, ist die Voraussetzung für einen achtsamen Umgang mit ihr”, ist Landesrätin Maria Hochgruber Kuenzer vom Wert dieser Initiative überzeugt. “Wer bereits im Kindesalter mit unserer heimischen Tier- und Pflanzenwelt und deren Lebensräumen vertraut gemacht wird, ist für ein verantwortungsbewusstes Verhalten in und mit der Natur sensibilisiert”, ergänzt Helga Seeber vom Landesamt für Natur.

Acht Tage Ausbildung, Abschlussfest am 5. August

Die Ausbildung dauert insgesamt acht Tage, auf zwei Wochen in den Sommermonaten verteilt. Dabei lernen die Kinder die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt der Naturparks kennen, deren geologische, aber auch geschichtliche Besonderheiten. Sie erfahren, wie man sich richtig auf dem Berg verhält und Erste Hilfe am Berg leisten kann. Die Überlebungstrainer zeigen den Kindern, welche Pflanzen essbar sind und wie man sich einen Schlafplatz in der freien Natur schafft. Die Wunderwelt der Amphibien und Reptilien, sowie der Insekten, die Beobachtung von Wildtieren und Wassertieren sind weitere spannende Ausbildungsthemen. Unter Anleitung von Experten dürfen die jungen Ranger dann auch selbst Hand anlegen.

Beim Abschlussfest am 5. August im Naturpark Schlern-Rosengarten erhalten alle Kinder, die an mindestens fünf Tagen die Ausbildung absolviert haben, ein Junior Ranger-Diplom. Die neu ausgebildeten Junior Ranger bleiben mit den Naturparkverantwortlichen in Kontakt und werden in den kommenden Jahren zu weiteren Abenteuern im Naturpark eingeladen. Die Teilnehmerzahl ist pro Naturpark auf 15 Kinder begrenzt.

Anmeldungen bis 21. April 2023

Die Anmeldung erfolgt bis 21. April beim Alpenverein Südtirol direkt per E-Mail bei Ralf Pechlaner (ralf.pechlaner@alpenverein.it) oder beim Club Alpino Italiano Alto Adige (segreteria@caialtoadige.it).

Informationen zum Kursprogramm und Details zur Anmeldung sind auf den Webseiten des Alpenvereins, des CAI und auf den Landeswebseiten einsehbar. In der Teilnahmegebühr inbegriffen sind die Kosten für Referenten, Übernachtung und Mahlzeiten bei Mehrtagesveranstaltungen, Grundausrüstung, T-Shirt, Rucksack, Junior-Ranger-Mappe, Diplom zum Junior Ranger sowie das große Abschlussfest für die ganze Familie.