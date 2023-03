Neue künstlerische Leitung beim Südtirol Jazzfestival Alto Adige

Bozen – Auf der Südtirol Jazzfestival Website läuft der Countdown: Bis zum Beginn der 41. Ausgabe am 30. Juni 2023 sind es noch knapp 120 Tage. Das Festival präsentiert weiterhin jungen und zeitgenössischen Jazz. Neu hingegen ist die Festival-Leitung, die im Dezember ihre Arbeit aufgenommen hat.

Die Jubiläumsausgabe „Europa“ im vergangenen Jahr stand sowohl im Zeichen von Abschied als auch von Aufbruch. Klaus Widmann, der das Festival als Präsident und künstlerischer Leiter 18 Jahre lang maßgebend prägte, hat seinen Abschied angekündigt. Es war ein überraschender Moment, als bei der Eröffnung seine Stimme aus den Lautsprechern tönte und verkündete, dass es an der Zeit war das Festival der nächsten Generation zu übergeben. Klaus Widmann war kurz vor der Eröffnung an Covid erkrankt und konnte nicht live dabei sein. In seinen anschließenden Grußworten, bemerkte Landesrat Philipp Achammer: „Das Südtirol Jazzfestival ohne Klaus! Das ist kaum vorstellbar.“ Nicht so für Widmann selbst, der das Festival an seine langjährigen Mitstreiter Stefan Festini Cucco, Max von Pretz und Roberto Tubaro weiterreicht. Zu Dritt sind sie zukünftig für die künstlerische Leitung und Ausrichtung verantwortlich.

Die Präsidentschaft geht an den Sozial- und Kulturanthropologen Stefan Festini Cucco. In frühen Jahren tauchte der gebürtige Bozner in die Welt der Musik ein, bereits als Kind spielte er Geige und besuchte später das Konservatorium. Festini verbrachte viele Jahre im Ausland, studierte und arbeitete in verschiedenen Ländern Europas, Afrikas und Lateinamerikas. Neben Weihnachten, beschreibt er, war das Jazzfestival immer ein Fixpunkt, der ihn jährlich nach Südtirol zurückholte. 2005 begann er beim Festival mitzuarbeiten, 2009 wurde er in den Vorstand aufgenommen und war in den letzten fünf Jahren Vizepräsident.

Roberto Tubaro ist Musiker und kreativer Allrounder. Er ist in verschiedenen musikalischen Formationen unterwegs, zuletzt hatte er die musikalische Leitung über die Produktion „Great Gatsby“ am Tiroler Landestheater inne. 2020 hat er die Geschäftsführung vom Bozner Waag Café übernommen und es zum stylishen Szene-Lokal gemacht. Beim Festival ist er seit vielen Jahren mit verschiedenen organisatorischen Aufgaben betraut. Auch für den visuellen Auftritt ist er verantwortlich.

Max von Pretz hat 2013 als Praktikant beim Jazzfestival angefangen und ist seit 2015 Geschäftsführer. Wie Festini und Tubaro wurde er früh musikalisch sozialisiert, spielte Klavier und war mit seiner Band im ganzen Land unterwegs. Ein Praktikum im Rahmen seines Studiums hat ihn zum Festival gebracht. Widmann erkannte bald sein organisatorisches Talent und Feingefühl für die Musik und übergab ihm nach kurzer Zeit die Geschäftsführung.

„Ich freue mich sehr über die neuen Aufgaben und noch tiefer in die Materie einzutauchen“, sagt der neue Festival-Präsident Stefan Festini Cucco: „Roberto, Max und ich sind ein gut eingespieltes Team und lieben es, Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Ich denke, gemeinsam können wir gut an das anknüpfen, was Klaus aufgebaut hat, und daraus Neues entwickeln.“

Zu Dritt stellen Festini, Tubaro und von Pretz das Festivalprogramm zusammen und starten neue Projekte. Das Trio verbindet die Begeisterung für zeitgenössischen Jazz und viele Jahre gemeinsamer Festivalarbeit. Auf Jazz Festivals und Konferenzen in ganz Europa, entdecken sie immer neue interessante Musiker:innen und Projekte, die sie dann in die Provinz bringen.

Das Südtirol Jazzfestival ist vor allem bekannt für kuratorischen Mut und Vielseitigkeit. Im Zentrum der Programme stehen Projekte, die sich eher abseits des Mainstreams bewegen. Ein weiteres Merkmal sind die besonderen Locations, an denen die Konzerte stattfinden. Das Festival bespielt Orte in ganz Südtirol: Vom Stadtplatz über die Industriehalle bis zur Almhütte. 2023 findet das Festival vom 30. Juni bis zum 9. Juli an verschiedensten Locations in ganz Südtirol statt.