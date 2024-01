Neuer SH-Vorstand gewählt

Bozen – Am vergangenen Mittwoch, den 27. Dezember traten die Delegierten aus allen sechs SH-Außenstellen in Bozen zur alljährlichen Vollversammlung zusammen. Diese stand dieses Jahr auch im Zeichen von Neuwahlen: Der SH-Vorstand von 2023 wurde verabschiedet und ein neuer Vorstand und Vorsitz wurde gewählt. Die Mehrheit der Delegierten entschied sich für den scheidenden Vizevorsitzenden der Südtiroler HochschülerInnenschaft, Alexander von Walther.

Dieser zeigt sich hocherfreut: „Ich bin sehr glücklich über den Zuspruch, welchen die SH mir gegeben hat. Schon letztes Jahr konnte ich mich als Vize engagieren und habe somit schon etwas Erfahrung.“ Er sei sich trotzdem dessen bewusst, dass er nun als Vorsitzender der größten und ältesten Studierendenvertretung Südtirols eine große Verantwortung trage. In seiner Rede sprach von Walther von den großen Herausforderungen für die Südtiroler Studentenschaft und auch für die Studentenschaft in Südtirol. „Speziell erwähnen möchte ich hier die oft komplizierte Anerkennung von Studientiteln in Italien und die Wohnproblematik, welche sowohl Studierende im Ausland als auch jene in Südtirol betrifft. Das Tragische an der Wohnsituation in Südtirol ist natürlich, dass sie nicht nur die Studierenden betrifft, sondern auch jene, die nach einem Studium im Ausland hierher zurückkommen möchten, es sich aber einfach nicht leisten können“, erklärt der neue SH-Vorsitzende. Man werde auf jeden Fall dranbleiben.

Aber auch vereinsintern stehe man aber vor Herausforderungen. Es sei nicht leicht, einen schon rein geographisch so breit aufgestellten Verein zu führen. „Wir haben insgesamt sechs Außenstellen zwischen Bologna und Wien. Ein gemeinsames Vereinsleben zu führen, ist daher nicht besonders einfach. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir SH-lerinnen und SH-ler das auch weiterhin gemeinsam meistern werden“, hofft von Walther. Außerdem sehe man sich mit zunehmenden bürokratischen Herausforderungen konfrontiert, was alle Vereine betrifft.

Nicht zuletzt lobt auch die Altvorsitzende Ariane Benedikter den neuen Vorstand: „Es ist schön zu sehen, wenn man nach drei Jahren als Aktive in der SH, davon eines als Vorsitzende, die Zukunft des Vereins in guten Händen sieht. Es war eine sehr intensive aber auch schöne Zeit, in der wir einiges für die Südtiroler Studierenden erreichen konnten. Das Wichtigste aus diesem Jahr ist hierbei wohl die Abschaffung des Click-Days bei der Heimplatzvergabe. Ich bin mir sicher, dass auch das neue Vorstandsteam seinen Aufgaben mit Sicherheit gut nachkommen wird!“

Dem neuen Vorstand gehören neben dem Jus-Studenten von Walther auch noch Alexandra Dusini (AS Innsbruck), Katja Oberrauch (AS Graz), Hannah Tonner (AS Wien), Magdalena Scherer (AS Bozen-Brixen-Bruneck), Luca Pini (AS Bozen-Brixen-Bruneck), Jannis Kager-Kofler (AS Innsbruck) und Jordan Plunger (AS Bologna) an, größtenteils neue Gesichter im SH-Landesvorstand. „Wir freuen uns sehr auf das kommende SH-Jahr, auch wenn viele, teils große Herausforderungen in der politischen Interessensvertretung auf uns zukommen“, schließt Neu-Vorsitzender Alexander von Walther.