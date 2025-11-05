Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Neues Bilderbuch vermittelt Umweltschutz spielerisch und unterhaltsam
"Werni für eine bessere Welt"

Neues Bilderbuch vermittelt Umweltschutz spielerisch und unterhaltsam

Mittwoch, 05. November 2025 | 11:04 Uhr
cover_LAD
LPA/Pädagogischer Bereich der Landesdirektion der ladinischen Kindergärten und Schulen
Schriftgröße

Von: luk

Bozen/St. Ulrich – “Werni für eine bessere Welt” ist ein Bilderbuch für Kinder ab drei Jahren zur Bewusstseinsbildung im Bereich Umweltschutz, Abfall, Nachhaltigkeit und Wasserverschmutzung, herausgegeben vom Pädagogischen Bereich der Landesdirektion der ladinischen Kindergärten und Schulen. Anhand von Bildern wird die Geschichte des Wurms Werni erzählt, der auf dem Weg zum Nordpol mit Umweltverschmutzung in Berührung kommt und sich vornimmt, mit seinen Freunden etwas für den Planeten Erde zu unternehmen.

Nachdem der Pädagogische Bereich im Herbst 2019 das Buch “Werni und die Geschichte der Erde” vorgestellt hatte, wurde auf Initiative von Ute Senoner ein Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen und der ersten beiden Klassen der Oberschule zum Thema “Müll ein Problem, viele Alternativen” ausgeschrieben. Die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klasse der Mittelschule St. Ulrich mit ihrer Lehrerin Margot Moroder haben den Wettbewerb gewonnen und freuen sich über die Veröffentlichung des illustrierten Buches.

Es wurden zwei ladinische Ausgaben gedruckt, damit sich die Kinder die Geschichte in ihrer Muttersprache vorlesen lassen und auch neue Wörter in den anderen Sprachen aneignen können: eine ladinische Ausgabe mit der Grödner und Gadertaler Variante und eine auf Deutsch und Italienisch. Das Bilderbuch “Werni für eine bessere Welt” wird am Donnerstag, 13. November, um 16.00 Uhr im Kindergarten Salieta in St. Ulrich vorgestellt.

Das Thema Umweltschutz wird im Laufe des heurigen Schuljahres in den ladinischen Kindergärten behandelt, deshalb wird jedes Kind eine Ausgabe des Buches erhalten. Interessierte Klassen der Grundschule können das Buch ebenfalls für ihre Schüler und Schülerinnen bestellen.

Bezirk: Bozen, Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Salten/Schlern

Meistkommentiert
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
Kommentare
64
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
Kommentare
51
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
Löhne können mit Inflation nicht mithalten  
Kommentare
48
Löhne können mit Inflation nicht mithalten  
Russland meldet Vormarsch in wichtiger Stadt Pokrowsk
Kommentare
36
Russland meldet Vormarsch in wichtiger Stadt Pokrowsk
13-Jähriger trifft abends auf einen Bären
Kommentare
35
13-Jähriger trifft abends auf einen Bären
Anzeigen
Arsenal vs Bayern München
Arsenal vs Bayern München
Wettvorhersagen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 