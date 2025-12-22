Aktuelle Seite: Home > Chronik > Gefährliches Klappmesser in der Hosentasche
Ortspolizei Meran im Einsatz

Gefährliches Klappmesser in der Hosentasche

Montag, 22. Dezember 2025 | 09:02 Uhr
bff56ed5-e695-46ce-a463-1bf134485164
Ortspolizei Meran
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Die Meraner Ortspolizei hat am Montagabend im Rahmen einer nächtlichen Kontrolle einen Mann aufgehalten, der ein Klappmesser bei sich trug. Der Verdächtige wurde angezeigt.

Die Beamten haben den Mann gegen 21.00 Uhr in der Nähe des Bahnhofs aufgegriffen und durchsucht. Das Messer befand sich in seiner Hosentasche.

Die Waffe wurde von den Beamten als Sicherheitsrisiko eingestuft. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der Nordafrikaner bereits wegen verschiedener Delikte vorbestraft ist.

Das Messer wurde umgehend beschlagnahmt, während der Mann wegen Mitführens von waffenähnlichen Gegenständen angezeigt worden ist.

Die Ortspolizei betont, dass gezielten Kontrollen im Stadtgebiet auch in den kommenden Tagen fortgesetzt werden, um die öffentliche Sicherheit zu garantieren.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Kommentare
61
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
Kommentare
30
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
Weihnachtsverkehr: Millionen Fahrzeuge auf den Straßen
Kommentare
28
Weihnachtsverkehr: Millionen Fahrzeuge auf den Straßen
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
Kommentare
23
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
Ukrainern droht in Österreich Obdachlosigkeit
13
Ukrainern droht in Österreich Obdachlosigkeit
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 