Gefährliches Klappmesser in der Hosentasche

Von: mk

Meran – Die Meraner Ortspolizei hat am Montagabend im Rahmen einer nächtlichen Kontrolle einen Mann aufgehalten, der ein Klappmesser bei sich trug. Der Verdächtige wurde angezeigt.

Die Beamten haben den Mann gegen 21.00 Uhr in der Nähe des Bahnhofs aufgegriffen und durchsucht. Das Messer befand sich in seiner Hosentasche.

Die Waffe wurde von den Beamten als Sicherheitsrisiko eingestuft. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der Nordafrikaner bereits wegen verschiedener Delikte vorbestraft ist.

Das Messer wurde umgehend beschlagnahmt, während der Mann wegen Mitführens von waffenähnlichen Gegenständen angezeigt worden ist.

Die Ortspolizei betont, dass gezielten Kontrollen im Stadtgebiet auch in den kommenden Tagen fortgesetzt werden, um die öffentliche Sicherheit zu garantieren.