Neues Notenmaterial für Südtirols Kirchenchöre

Bozen – Die Suche nach Notenmaterial für das Kirchenjahr ist für Chorleiterinnen und Chorleiter eine der aufwendigsten aber spannendsten Aufgaben. Eine aktive Hilfestellung bietet dabei die Literaturtagung des Verbandes der Kirchenmusik Südtirol (VKM). Es werden Chorwerke aller Epochen vorgestellt, die für die Kirchenchöre Südtirols besonders interessant und gut umsetzbar sind.

Im ersten Teil der Notenvorstellung standen heuer vor allem neue Werke von einheimischen Komponist:innen im Vordergrund. Kürzlich erschienene Messvertonungen von Heinrich Walder, Franz Comploi, Manuel Schuen, Tobias Psaier und Alexa Mairhofer wurden zu Gehör gebracht und besprochen. Dominik Bernhard (Kirchenmusikreferent der Diözese Bozen-Brixen) gab dabei interessante Tipps zur Umsetzung der Werke an die Anwesenden weiter.

Die ausgewählten Werke aus unterschiedlichen Epochen wurden, unter der Leitung von Dominik Bernhard, von einem 12-köpfigen Ensemble in der Radiokapelle im Kloster Muri-Gries in Bozen vorgestellt. An der Orgel und am E-Piano begleitete Manuel Schiabello. Die 70 Chorleiterinnen und Chorleiter, die aus ganz Südtirol der Einladung gefolgt waren, konnten so einen unmittelbaren Höreindruck der Werke gewinnen.

„Ich finde es vor allem sehr praktisch, dass die Chorleiter:innen wichtige Hintergrundinformationen zu den Werken erhalten“, freut sich der Vorsitzende des Verbandes Heinrich Walder. Ein weiterer Vorteil, den die Mitgliedsvereine im Rahmen der Vorstellung genießen, ist der Notenrabatt, den sie bei Bestellung der angebotenen Noten beim Verband der Kirchenmusik erhalten.

Die Literaturtagung des Verbandes der Kirchenmusik bietet für Chorleiterinnen und Chorleiter interessante Notentipps zum Kirchenjahr. Musikalisch-liturgische Beratung erhalten Verbandsmitglieder das ganze Jahr hindurch im Verbandsbüro. Unter anderem steht dafür eine Studienbibliothek mit über 65.000 Titeln zur Verfügung.