Neues Rembrandt-Gemälde entdeckt

Von: APA/AFP

Kunstexperten des Rijksmuseum in Amsterdam haben ein bisher unbekanntes Gemälde des niederländischen Malers Rembrandt entdeckt. Das Museum teilte am Montag mit, dank fortschrittlichster Scanner-Technik und Stilanalysen hätten die Wissenschafter die Echtheit des Werks “Vision von Zacharias im Tempel” aus dem Jahr 1633 bestätigen können. Es sei dem Museum kürzlich aus einer Privatsammlung zur Untersuchung übergeben worden.

“Materialanalysen, stilistische und thematische Ähnlichkeiten, von Rembrandt vorgenommene Änderungen und die gesamte Qualität des Gemäldes stützen alle die Schlussfolgerung, dass dieses Gemälde eine echte Arbeit von Rembrandt van Rijn ist”, erklärte das Museum.

Das Werk zeigt die biblische Szene, in der Erzengel Gabriel den Priester Zacharias aufsucht, um ihm die Botschaft zu überbringen, dass er einen Sohn haben wird, den späteren Johannes den Täufer. Gabriel selbst wird in dem Gemälde nicht dargestellt, ein Licht in der oberen rechten Ecke des Bildes deutet seine Ankunft an.