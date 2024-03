Öffentliche Bibliothek in der Albert Schweitzer Mittelschule wieder eröffnet

Bozen – Es war gestern für alle eine große Freude, die Wiedereröffnung der Öffentlichen Bibliothek in der Albert Schweitzer Mittelschule mitzuerleben. Sie war im letzten Jahr zum Leidwesen der Eltern, Kinder und der Schule leider geschlossen worden, da sich für die Nachfolge der über Jahre verdienstvollen Bibliothekarin Sonia Schölzhorn Wolf niemand Geeignetes finden ließ.

Danach gab es auch noch einen Wechsel in der Führung des Bibliotheksdienstes insgesamt, der für die kleinen deutschen Bibliotheken (Bozner Boden, Haslach, Kinderbibliothek Haslach, Rentsch, Schweitzer, St.Jakob/Grutzen) in der Stadt Bozen verantwortlich zeichnet. Sabine Gamper und Marianne Stürz legten ihre Vorsitzendenfunktionen mit Ende 2023 zurück. Nun ist zum einen der Bibliotheksdienst insgesamt neu aufgestellt und eben auch die öffentliche Bibliothek in der Schweitzer zur Freude aller im Umfeld wieder zugänglich.

Da der Dienst bereits mit 1. März mit Rosa Hueller aufgenommen worden war, kann gesagt werden, dass er sehr gut angenommen wird. Vorerst einmal sind die Öffnungszeiten zweimal in der Woche und zwar montags und donnerstags von 15.00 bis 17.00 Uhr. Weiteres hängt davon ab, wie sich das Interesse insgesamt entwickelt.

Für die neue Vorsitzende des Bibliotheksdienstes in Bozen Martha Stocker war es nicht nur eine große Freude viele Freunde der Bibliothek begrüßen zu können, sondern auch den überaus wertvollen Beitrag der Schülerinnen und Schüler zu erleben. Sie trugen, gut vorbereitet von Frau Prof. Vera Kamaun, den Prolog aus „Der große Streik der Pflanzen“ gekonnt vor.

Der zuständige Landesrat Philipp Achammer erinnerte an die Bildungsfunktion und damit auch an den Lernort Bibliothek, die zuständige Stadträtin Johanna Ramoser an die soziale Funktion derselben.

Martha Stocker, die das Amt aus Überzeugung für die Notwendigkeit der kleinen Bibliotheken als Orte sozialer Integration und kultureller Heimat wie des Miteianders sieht, dankte neben den politischen Verantwortungsträgern vor allem auch dem Bibliotheksverband, namentlich Stephan Leitner, für die Begleitung des Bibliotheksdienstes in veraltungstechnischer Hinsicht. Ein Dank ging auch an die Ämter des Landes mit Abteilungsdirektor Volker Klotz und Amtsdirektorin Marion Gamper für die weichenstellende Unterstützung des Projektes und den Direktor David Augscheller für die Unterstützung und das gute Miteinander.