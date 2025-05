Österreich als Mitfavorit im Song-Contest-Finale

Von: apa

Am Samstagabend geht in der Schweizer Kultur- und Pharmametropole Basel das große Finale des 69. Eurovision Song Contests über die Bühne. Und Österreich ist dabei mit dem Countertenor JJ und seiner Poperanummer “Wasted Love” einer der Co-Favoriten im Tournament. Die Buchmacher sehen den 24-Jährigen derzeit auf Platz 2 hinter Schwedens Spaßformation KAJ. Die Chancen auf den ersten österreichischen ESC-Sieg nach Conchita 2014 sind also gegeben.

Mitverfolgen können Österreichs ESC-Fans das Finale mit seinen 26 teilnehmenden Ländern wieder live ab 21 Uhr in ORF 1, wobei Andi Knoll seinen bewährten Kommentar beisteuert. Mit dem Ergebnis des größten Musikbewerbs der Welt ist dabei erfahrungsgemäß erst kurz vor 1 Uhr nachts zu rechnen.

(S E R V I C E – www.eurovision.tv)