Von: mk

Bagolino – Vom 16. bis 21. Februar fand in Bagolino, Brescia das Jugendprojekt „Beyond Screens“ von AFZACK statt. Junge Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren aus ganz Südtirol verbrachten gemeinsam eine Woche und verzichteten dabei ganz bewusst auf ihr Smartphone.

In Zeiten in den Social-Media-Verbote für Jugendliche heiß diskutiert werden, fand das Projekt “Beyond Screens” heuer bereits zum fünften Mal statt. Organisiert wird das das Ferienangebot für junge Menschen von einer Gruppe engagierter junger Multiplikatorinnen und Multiplikatoren rund um das Jugendlabel AFZACK. Viele Jugendliche wünschen sich eine Auszeit vom digitalen Alltag, die Möglichkeit dazu muss allerdings geschaffen werden. Ohne Smartphone entstehen Raum und Zeit für echte Begegnungen, Bewegung und persönliche Entwicklung.

Das Ferienprogramm wird gemeinsam von Teilnehmenden und Team gestaltet. Nach einem ersten Kennenlernen folgen abwechslungsreiche Tage mit langen Rodelfahrten, einem Schachturnier, einem Krimi-Dinner, Spaziergängen, Musik- und Spieleabenden sowie Gesprächen über große und kleine Themen. Neben viel Action gibt es auch ruhige Momente und – ganz bewusst eingeplante – Langeweile.

„Wir organisieren den Rahmen, die Teilnehmenden machen das Projekt zu dem, was es ist“, sagt Josef Mair vom Organisationsteam. „Wir haben selbst gemerkt, wie sehr uns zu viel Handyzeit belastet. Deshalb haben wir begonnen, handyfreie Ferien für uns zu planen. Die Nachfrage war so groß, dass wir inzwischen mit bis zu 30 Personen unterwegs sind.“

Auch die Teilnehmenden ziehen ein positives Fazit.

Fiona berichtet: „Die Woche war wunderschön. Ich habe viel erlebt und auch Neues über mich gelernt. Es hat richtig gutgetan, einmal Abstand vom Handy zu haben. Obwohl ich viele nicht kannte, waren wir schnell eine enge Gruppe und konnten über alles reden. Ohne Handy konnte ich den Moment wirklich genießen. Erst danach habe ich gemerkt, wie stark das Smartphone unseren Alltag beeinflusst. Ich möchte künftig weniger Zeit am Handy verbringen. Auch körperlich hat es mir gutgetan: viel Bewegung, frische Luft und besserer Schlaf.“

Paul ergänzt: „Beyond Screens zeigt, wie gut eine Pause vom Alltagsdruck tut. Es geht nicht um Verzicht, sondern um einen bewussten Umgang mit dem Smartphone. Die Woche war wie eine kleine Auszeit in einer eigenen Welt. Ich nehme viele Erinnerungen, neue Freundschaften und persönliche Entwicklungen mit, die lange anhalten werden.“

Für AFZACK ist es gerade jetzt umso wichtiger junge Menschen zusammenbringen und gemeinsame Erlebnisse ermöglichen.

Florian Pallua vom AFZACK-Team und Koordinator der Fachstelle Jugend des Forum Prävention erklärt: „Mit Projekten wie Beyond Screens schaffen wir einen passenden Rahmen für junge Menschen. Sie können Zeit miteinander verbringen, sich austauschen und Spaß haben. Oft braucht es nicht mehr, damit junge Menschen aufblühen und wachsen.“

Weitere Informationen zu Beyond Screens und anderen Jugendprogrammen von AFZACK unter: www.afzack.com.