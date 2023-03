Open Day: unibz heißt Studieninteressierte willkommen

Bozen – Studieninteressierte aufgepasst, die Freie Universität Bozen organisiert wieder einen Tag der offenen Tür. Am Freitag, den 3. März, findet der Open Day nach vier Jahren erstmals wieder in Präsenz am Campus Bozen statt. Er bietet die Gelegenheit, das dreisprachige Bildungsangebot der Bachelor-Studiengänge der Universität kennen zu lernen. 550 potenzielle Studentinnen und Studenten haben sich bereits angemeldet. Für all jene, die sich für Masterprogramme interessieren, wird am Donnerstag, den 2. März, von 17.00 bis 21.00 Uhr der sogenannte Master-Evening stattfinden.

Am Open Day öffnet die Freie Universität Bozen ihre Hörsäle für künftige Studentinnen und Studenten. So wird ein erster Vorgeschmack des Universitätslebens in Hörsälen, Werkstätten oder der Universitätsbibliothek geboten: Damit lässt sich besser einschätzen, ob die Entscheidung für ein Studium an einem der drei Universitätsstandorte von Bozen, Brixen oder Bruneck die richtige ist.

Am Freitag, den 3. März, wird allen Interessierten zwischen 8.30 und 14.00 Uhr ein umfassender Überblick über das Studienangebot, die dreisprachigen Bachelor-Studiengänge und das Universitätsmodell selbst geboten. Die angehenden Erstsemester können Präsentationen aller Studiengänge besuchen und haben die Möglichkeit, die Werkstätten der Fakultät für Design und Künste oder auch die Studentenwohnheime in der Stadt Bozen zu besichtigen. Die Universitätsdozent*innen informieren dabei über die Besonderheiten eines dreisprachigen Studiums. Messeflair herrscht an den Ständen der einzelnen Fakultäten, der Dienststellen der unibz und externer Partner, an denen über eine Vielzahl wichtiger Themen wie Stipendien, Auslandsaufenthalte, Praktika und Arbeitsmöglichkeiten während des Studiums informiert wird.

Der letzte Open Day in Präsenz fand 2019 statt; während der Pandemiejahre wurde die Veranstaltung in digitaler Form angeboten. Heuer kann endlich wieder zum Tag der offenen Tür in Präsenz zurückgekehrt werden, womit ein persönlicher Eindruck der Strukturen ermöglich wird. Weiterhin möglich ist es, sich online zu den Präsentationen der Studiengänge zuzuschalten, sollte jemand nicht die Möglichkeit haben, nach Bozen kommen zu können. Am Vortag des Open Days für Bachelor-Studiengänge findet am Abend des 2. März von 17.00 bis 21.00 Uhr der „Master-Abend” statt. Dabei werden sämtliche Masterprogramme der Freien Universität Bozen vorgestellt. Auch der Master Evening ist hybrid organisiert, also sowohl in Präsenz am Campus Bozen als auch online.