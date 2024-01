ost west club möchte an Vor-Pandemie-Jahre anknüpfen

Meran – Zeit, Bilanz zu ziehen: Nach den Pandemiejahren 2020, 2021 und 2022 war das Jahr 2023 das erste, in welchem der VFG ost west club est ovest APS ohne Restriktionen und Einschränkungen wieder seiner normalen Programmtätigkeit nachgehen konnte. Außerdem war bzw. ist es das letzte Jahr, in welchem der Club im insgesamt 27. Jahr das Vereinslokal in der Meraner Altstadt geöffnet hat. Außerdem war es auch der siebte und letzte Sommer, in welchem sich die Tätigkeit von Mai bis September in die Sommerresidenz ost west country Club verlegt wurde. Mit Beginn des Jahres 2024 zieht der Kulturverein bekanntlich in sein neues Vereinsheim Ex-Schießstand.

„Wie immer blicken wir mit Ende des Jahres auf die Vereinstätigkeit der vergangenen Monate zurück und lassen Revue passieren, was rund um unseren Club geschehen ist. Von Jänner bis Ende April haben wir unser Vereinslokal rund viermal pro Woche geöffnet gehabt. Anschließend und ab Mitte Mai und bis Ende September haben wir unsere Tätigkeit in die Sommerresidenz ost west country Club im Marconi Park verlegt. Auch im Sommer haben wir die Vereinsbar und die Programmtätigkeit von Mittwoch bis Samstag ausgeübt. In dieser Zeit haben auf unseren Bühnen insgesamt 112 Kulturveranstaltungen stattgefunden“, erklären die Organisatoren.

Der Club hat von Jänner bis Ende September 38 Musikveranstaltungen, 14 Literaturveranstaltungen, zwölf Chortreffen, neun Tanzabende, acht Poetry Slams, sieben Feministische Infocafés, vier Repair Cafés, drei Diskussionsabende, drei Theaterabende, zwei Vortragsabende und im Oktober und November das sprach- und spartenübergreifende Literaturfestival Sprachspiele mit weiteren acht Veranstaltungstagen bestehend aus Literatur, Musik, Theater und Performance ausgerichtet.

Im November und Dezember hat der Club noch einmal sein altes Vereinslokal in der Altstadt geöffnet und dort jeweils noch zweimal am Wochenende (Freitag und Samstag) seine Tore für Kulturveranstaltungen in den altehrwürdigen Gemäuern geöffnet. „In diesem Zeitraum haben wir noch fünf Musikveranstaltungen, ein Pubquiz, und eine Calcetto-Night für euch organisiert.“

Im neuen Vereinsheim, das gemeinsam mit vielen interessierten und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern gestaltet werden soll, möchten die Organisatoren hoffentlich in naher Zukunft nahtlos an die Tätigkeit der Vor-Pandemie-Jahre anknüpfen und den vielen Mitgliedern ein breites und reichhaltiges Kulturangebot anbieten. Das Ziel des Vereins ist es weiters, neuen Initiativen und Ideen Raum zu geben und die Menschen des Stadtviertels vor Ort in die Programmgestaltung einzubinden. Die viel größeren Räumlichkeiten bieten dem ost west club neue Möglichkeiten und Chancen und sollen das Stadtviertel bzw. die Stadt Meran mit vielen spannenden und neuen Kulturinitiativen beleben.

Im April 2023 hat der Verein außerdem die jährliche Mitgliederversammlung samt Vorstandswahlen abgehalten. Bereits im Vorfeld hatte der Präsident und langjähriges Vorstandsmitglied Klaus Niederstätter aus beruflichen und privaten Gründen seinen Rücktritt angekündigt. Außerdem ist an diesem Tag mit Kassier Peter Hopfgartner ein weiteres Vorstandsmitglied von seinen Aufgaben zurückgetreten. Zur Wahl stellten sich die restlichen verbliebenen sieben Vorstandsmitglieder sowie mit Doris Zelger und Joachim Staffler zwei neue Kandidaten. Alle Kandidatinnen und Kandidaten wurden schließlich von rund 70 anwesenden und stimmberechtigten Mitgliedern in den neuen Vorstand gewählt.

Auf der Mitgliederversammlung wurde bekannt gegeben, dass Stefano Nicli das Amt des Geschäftsführers übernehmen wird – eine neue Figur im Verein, die auch im Hinblick auf die künftigen Aktivitäten im neuen Sitz des Vereins eine wichtige Rolle spielt. Ihm zur Seite steht mit Sara Bertan seit Januar 2023 außerdem eine neue Mitarbeiterin in der Verwaltung. Die langjährige Mitarbeiterin und ehemaliges Vorstandsmitglied Giorgia Lazzaretto hat mit Ende des Jahres ihr Rücktrittsschreiben eingereicht. Komplettiert wird das hauptamtliche Mitarbeiterteam von Thomas Kobler als künstlerischem Leiter sowie Alessandra Podestá und Diego Potron als Barverantwortliche.

Anschließend wurden bei der ersten Vorstandssitzung nach der Mitgliederversammlung, die Vereinsorgane gewählt. Stefanie Nagler wurde zur neuen Präsidentin des ost west club est ovest gewählt. Die Rolle der Vizepräsidentin hat Simone Schwarz übernommen, als neuer Kassier wurde Thomas Medone gewählt und das dienstälteste Vorstandsmitglied Sonja Steger wurde erneut zur Schriftführerin ernannt. Die restlichen Vorstandsmitglieder sind Laura Zindaco, Arno Ebner, Sara Prantl, Joachim Staffler und Doris Zelger.

Der ost west club est ovest bedankt sich wie immer bei allen Mitarbeitern und vor allem bei allen freiwilligen und ehrenamtlichen Helfern. „Ohne die Unterstützung der vielen helfenden Hände wäre es so gut wie unmöglich, den Kulturbetrieb aufrecht zu erhalten. Außerdem geht ein besonderer Dank an sämtliche Musiker und Künstler, die unseren Verein mit ihrer Tätigkeit und mit ihrem Talent überhaupt erst lebendig machen und mithelfen, die Menschen für Kultur zu begeistern. Auch möchten wir die Zusammenarbeit mit vielen Vereinen und Trägern in Meran, aber auch darüber hinaus, hervorheben, und uns für die spannenden Synergien und Projekte, die wir gemeinsam mit ihnen realisieren durften, bedanken“, erklärt der Verein.

Ein großes Dankeschön möchte man abschließend auch an die öffentlichen Einrichtungen und an die vielen Sponsoren und privaten Unterstützer richten.