Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Perkeo übernimmt wieder die Zügel in Salurn
Fasching im Unterland

Perkeo übernimmt wieder die Zügel in Salurn

Samstag, 14. Februar 2026 | 09:36 Uhr
yt-perkeo
Youtube - archiv
Schriftgröße

Von: mk

Salurn – An diesem Samstag ist es wieder soweit: Perkeos Maschggra Umzug macht ab 13.00 Uhr das Dorf Salurn wieder unsicher – ein besonderes Highlight. Die legendäre Fastnachtstradition mit historischem Hintergrund findet immerhin nur alle zwei Jahr statt.

Bereits Anfang Jänner fiel im Südtiroler Unterland der Startschuss: In Salurn wurde Maschgra offiziell ausgerufen. Auch Auer hat die närrische Zeit mit einem stimmungsvollen Fest eröffnet, während in Kurtatsch die Schnappviecher wieder regelmäßig unterwegs sind.

Laut, bunt, traditionsreich und voller Leben wird hier der Fasching gefeiert. In geraden Jahren übergibt der Bürgermeister im südlichsten Dorf von Südtirol dem Zwerg Perkeo drei Tage lang die Schlüssel des Rathauses und somit die Herrschaft über das Dorf. Am Faschingsdienstag werden die Schlüssel wieder zurückgegeben.

Die Figur geht auf eine reale Gestalt im 18. Jahrhundert zurück. „Perché no“ (zu Deutsch: Wieso nicht), sagte einst der kleinwüchsige, trinkfeste Salurner Giovanni Clementi wiederholt zu einem Glas Wein und wurde seitdem nur noch „Perkeo“ genannt. Damit wurde er zur Hauptfigur des Salurner Faschings, der mit seinem Gefolge in der närrischen Zeit das Regiment übernimmt.

Der Verein „Perkeos Maschggra“ kümmert sich um die Organisation des Ereignisses. Beim Umzug selbst helfen dann viele mit: Freundesgruppen und Vereine bauen einen Wagen bauen und einen Berufsstand oder verkörpern eine soziale Gruppe, wie es der Brauch verlangt. Insgesamt arbeiten in der Regel rund 400 Personen daran, dass aus Perkeos Rückkehr nach Salurn ein großes Fest wird.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Kommentare
66
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
55
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
48
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Kommentare
35
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Kommentare
35
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 