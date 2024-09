Pilgerseelsorger kommt nach Säben

Von: mk

Klausen – Am kommenden Samstag, 7. September 2024, wird P. Kosmas Thielmann OCist im Rahmen eines Festgottesdienstes von Bischof Ivo Muser offiziell als Pilgerseelsorger des Klosters Säben eingeführt. Der Festgottesdienst mit der Einführung beginnt um 16.00 Uhr in der Klosterkirche auf Säben, zuvor findet um 15.00Uhr ein landesüblicher Empfang bei der Liebfrauenkirche statt.

Im März hat sich das Stift Heiligenkreuz dazu entschieden, die Pilgerseelsorge im Kloster Säben zu übernehmen. Daraufhin hat Bischof Ivo Muser den nächsten offiziellen Schritt gesetzt und P. Kosmas Thielmann OCist mit Wirkung zum 1. September 2024 zum Pilgerseelsorger in Kloster Säben sowie zum Seelsorger in den Pfarreien Klausen, Gufidaun, Waidbruck, Kollmann, Latzfons und Feldthurns ernannt. P. Kosmas war bereits im November und Dezember mit weiteren Mönchen aus Heiligenkreuz auf Säben und konnte in dieser Zeit den Ort, die Räume, die Gebäude und vor allem auch die Menschen vor Ort kennenlernen.

Am kommenden Samstag, 7. September 2024, wird Bischof Ivo Muser P. Kosmas als Pilgerseelsorger offiziell einführen. Vor der feierlichen Einführung findet bei der Liebfrauenkirche um 15.00 Uhr ein landesüblicher Empfang statt, der von der Bürgerkapelle Klausen und dem Schützenbezirk Brixen gestaltet wird. Danach ziehen alle gemeinsam ins Kloster Säben, wo um 16.00 Uhr in der Klosterkirche ein Festgottesdienst mit Bischof Muser, Abt Maximilian Heim, den Zisterziensern des Stiftes Heiligenkreuz und Georg Martin, Dekan von Klausen, gefeiert wird. Während des Gottesdienstes übergibt Diözesanbischof Muser P. Kosmas den Klosterschlüssel sowie den Schlüssel des Tabernakels. Am Ende des Gottesdienstes sprechen Abt Maximilian Heim, P. Kosmas Thielmann und Bürgermeister Peter Gasser Grußworte.

Der Gottesdienst wird über den Kirchensender Radio Maria Südtirol übertragen.