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Swift und Kelce sagten Ja zueinander

Popstar Swift und Football-Profi Kelce haben geheiratet

Samstag, 04. Juli 2026 | 02:14 Uhr
Swift und Kelce sagten Ja zueinander
APA/APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY
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Von: APA/Reuters

Popstar Taylor Swift (36) und Football-Profi Travis Kelce (36) sind verheiratet. Das gab eine Sprecherin am Freitag (Ortszeit) bekannt. Die Trauungszeremonie sei von US-Schauspieler Adam Sandler geleitet worden, der ein Freund des Paares ist. Trauzeugen waren die Brüder Austin Swift und Jason Kelce. Die Feierlichkeiten finden im Madison Square Garden in New York statt. In Manhattan gab es Straßensperren, die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

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APA/APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY
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Popstar Taylor Swift (36) und Football-Profi Travis Kelce (36) sind verheiratet. Das gab eine Sprecherin am Freitag (Ortszeit) bekannt. Die Trauungszeremonie sei von US-Schauspieler Adam Sandler geleitet worden, der ein Freund des Paares ist. Trauzeugen waren die Brüder Austin Swift und Jason Kelce. Die Feierlichkeiten finden im Madison Square Garden in New York statt. In Manhattan gab es Straßensperren, die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

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