Prälat Eduard Fischnaller für weitere zehn Jahre im Amt bestätigt

Von: luk

Kloster Neustift – Die Augustiner Chorherren des Klosters Neustift haben am Donnerstag, den 15. Mai 2025 Prälat Eduard Fischnaller für eine zweite Amtszeit von zehn Jahren bestätigt. Die Wahl stand unter der Leitung von Propst Markus Grasl vom Stift Reichersberg, dem Stellvertreter des Generalabts der Kongregation der Österreichischen Augustiner Chorherren. Die Mehrheit der 14 Chorherren hat im außerordentlichen Plenarkapitel für den 56-jährigen 58. Propst und 17. Lateranensischen Abt gestimmt.

Der Wahltag begann mit einem gemeinsamen Gottesdienst. Nach der Stimmabgabe und Bekanntgabe des Ergebnisses zogen die Chorherren mit ihrem wiedergewählten Prälaten in die Stiftskirche ein, wo das “Großer Gott, wir loben Dich” angestimmt wurde.

Eduard Fischnaller wurde 1969 in Rodeneck geboren und trat 1993 in das Stift Neustift ein. Nach seiner Priesterweihe 1998 wirkte er als Seelsorger in Olang, Natz, Neustift, Ehrenburg, St. Sigmund und Kiens. Im Mai 2015 wurde er erstmals zum Prälaten von Kloster Neustift gewählt und folgte damit auf Altprälat Georg Untergaßmair CanReg. Die Abtbenediktion erfolgte am 28. Juni 2015 durch Bischof Ivo Muser.

Seit Januar 2024 trägt er zusätzlich Verantwortung als Generalabt der Kongregation der Österreichischen Augustiner Chorherren. Während der ersten Amtszeit von Prälat Eduard Fischnaller erlebte das Kloster Neustift wichtige Entwicklungen in der Stiftsgemeinschaft wie neue Berufungen und internationale Vernetzung. Auch die Wirtschaftsbetriebe wurden erfolgreich geführt, um das Kloster als bedeutendes spirituelles und kulturelles Zentrum zu erhalten.